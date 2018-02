Congo-Brazzaville: Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo bientôt dotées des salles de cinéma de grand standing

D'autres salles culturelles sont en cours de construction à Bamako au Mali, à Libreville et Port Gentil au Gabon, à Accra au Ghana et à Banjul en Gambie.

Ce projet vise la promotion de la culture et du cinéma, surtout de la musique en Afrique et dans le monde.

« Nous réalisons que notre ville prend de l'envergure, parce que, qui dit cinéma, dit éducation et culture. La population d'Oyo est donc en train d'obtenir, à travers cette réalisation du groupe Bolloré, un instrument de grande valeur. Nous adressons à ce groupe notre reconnaissance, et lui promettons d'en faire bon usage », s'est réjoui de son côté, le maire de la communauté urbaine d'Oyo.

« C'est un projet global qui prévoit la construction de trois salles de cinéma au Congo, notamment à Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo avant de s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Il a pour but de participer à la promotion de la culture, du cinéma mais aussi du sport », a renchéri le directeur développement Canal Olympia Africa.

« C'est une salle de cinéma moderne de trois cents places, avec une scène extérieure pouvant contenir beaucoup de personnes. Cette salle qui servira à l'animation des spectacles et concerts, permettra aussi de promouvoir un certain nombre de disciplines sportives, telles que la course cycliste, la pétanque et bien d'autres », a expliqué M. Lionel Labarre.

