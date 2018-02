Afrique: Coupe de la CAF - La Mancha reçoit Al Ahly Shendi du Soudan en mars dans la ville côtière

Qualifié pour la première fois de son histoire au second tour de la Coupe de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), le Cercle sportif La Mancha jouera le match aller en mars à Pointe-Noire avant d'aller négocier sa qualification en terre soudanaise.

Conscient de la tâche qui les attend, l'entraîneur de la Mancha, Ghislains Tchiamas, a indiqué qu'il va batailler pour assurer la victoire à la maison. « On va se préparer comme nous venons de le faire avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Juste le temps d'avoir les vidéos de cette équipe. J'ai deux matches à préparer sur Brazzaville. Et à ce moment, on saura ce qu'il faut faire pour gagner à domicile afin de sécuriser notre sortie », a dit l'entraîneur aux journalistes.

Notons qu'Al Ahly Shendi du Soudan, exempté du premier tour de la Coupe de la CAF, est 13e au championnat soudanais après sept journées, avec une victoire, trois matches nuls et trois défaites.

Revenant sur le match de la qualification, Ghislain Tchiamas est très content de cette victoire. « Je suis serein quand je suis sur le banc de touche. Je savais qu'on devait gagner. L'équipe n'a pas manqué de lucidité, d'autant plus qu'on était solide défensivement. Mais offensivement il nous a manqué une touche en première mi-temps, chose que j'ai eu a rectifier à la mi-temps en sortant mes deux milieux de terrain et en faisant jouer les joueurs offensifs. C'est ce qui a payé. Gagner ce n'est pas seulement le fait de marquer quatre buts ou moins », a-t-il indiqué.

Parlant de son gardien de but, Joe Ombandza a souligné que c'est un gardien qui est en train de monter en puissance. « Quand il est arrivé, d'aucuns pensaient que ce n'était pas le gardien qu'il fallait. Il a travaillé d'arrache-pied et aujourd'hui il a fait la joie de tous les Ponténégrins. Cela prouve que c'est un bon gardien », a-t-il poursuivi.

Ghislain Tchiamas a également félicité tout le groupe. « J'avais dit au départ que j'ai une équipe très jeune qui perd ses moyens quand il se retrouve devant un adversaire coriace. C'est ce qui s'est passé cet après midi. En première mi-temps, on a reculé et laisser le ballon à l'adversaire. En deuxième période, j'ai fait les changements qui s'imposaient, le match a changé de tonicité et on a marqué rapidement. C'est un groupe que je veux conserver puisque nous avons fait quatorze matches. je n'ai pas perdu, depuis la préparation et les matches du championnat avec trois but encaissés », a-t-il ajouté.

De son côté, l'entraîneur de l'AS Tanda, Gervais Kessié, a très sportivement reconnu l'élimination de son équipe et a souhaité bon vent à La Mancha. « C'est une grande déception, on était venu chercher une victoire. Même avec un match nul d'un but partout, on serait qualifié mais on n'a pas pu. On a eu une première période fantastique. On pourrait scorer deux ou trois fois, mais nous avons manqué d'efficacité. C'est le football. La Mancha est une équipe joueuse puis ambitieuse qui a mérité sa victoire. Cependant, le but de 40m de Guy Mbendza est difficile d'être accepté. Mais je laisse le temps à l'entraîneur des gardiens d'apprécier », a-t-il regretté. Éliminé de la CAF pour la troisième fois, l'AS Tanda rentre au pays pour essayer d'assurer son maintien au championnat. «Nous repartons pour batailler dure parce qu'on n'est pas bien nanti dans le classement. On va fournir d'effort pour se maintenir au championnat », a martelé, Gervais Kessié.