Congo-Brazzaville: Distinction - Jacqueline Lydia Mikolo primée par la Fondation Calissa-Ikama

La ministre de la Santé et de la population a arboré, le 20 février, le ruban d'or symbolique de la lutte contre le cancer de l'enfant, offert par la Fondation Calissa-Ikama, qui distingue chaque année, les personnes qui soutiennent ses actions d'une manière ou d'une autre.

Selon les initiateurs, à travers cette distinction honorifique, Jacqueline Lydia Mikolo est désormais ambassadrice internationale de la Fondation Calissa-Ikama.

Ce prix est, ont-ils souligné, une reconnaissance pour tout le travail que la ministre de la Santé a abattu en 2017 dans le cadre de la lutte contre le cancer, en général, et de l'enfant, en particulier. « Nous nous souvenons encore de la soirée de célébration de la Journée internationale du cancer de l'enfant en 2017 et de l'organisation réussie du congrès de l'Alliam, en juin 2017 à Brazzaville. Donc l'ensemble de ces actions, surtout le fait que nous avions pu avoir la possibilité de faire un plaidoyer de haut niveau », a indiqué le responsable des programmes et de la communication à la Fondation Calissa-Ikama, Ken Phineas Tchiteya.

Il espère qu'avec cette distinction de plus, la ministre de la Santé fera encore plus dans la lutte contre le cancer pédiatrique. « Nous espérons que vous arborez officiellement cette distinction où que vous soyez pour que le monde entier sache que le Congo a fait de la lutte contre le cancer de l'enfant sa priorité ».

Réceptionnant sa distinction, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, qui a également remis une enveloppe à la Fondation, s'est dit émue et a encouragé toutes les personnes qui luttent contre le cancer au Congo. « C'est grâce à votre engagement, votre présence sur le terrain, votre obstination, c'est grâce au fait que nous avons des personnalités et toutes les associations de la société civile que nous avons pu adhérer entièrement à cette lutte. Nous avons vu comment vous étiez avec nous sur le terrain. Ce qui a fait que nous avons pu renforcer notre combat sur la lutte contre les cancers pédiatriques », a-t-elle déclaré, espérant que tous ces différents acteurs poursuivront leurs efforts avec plus de combattivité sur le terrain.

Notons que cette cérémonie s'est déroulée devant le président de l'Alliance des ligues francophones africaines et méditerranéennes du cancer,(Alliam), le Pr Charles Gombé Mbalawa.