Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Inauguration d'un centre de recherche sur les maladies infectieuses

La Fondation congolaise pour la recherche médicale (FCRM), que dirige le Pr Francine Ntoumi, a inauguré le 21 février, l'édifice abritant le laboratoire de recherche sur les pathologies comme le paludisme, la tuberculose, le VIH/Sida et d'autres maladies tropicales négligées, afin d'apporter des réponses aux problèmes de santé publique.

Le centre est situé dans l'enceinte de la Cité scientifique (Ex-ORSTOM). La coupure du ruban symbolique avait été faite par le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Parfait Aimé Coussoud Mavoungou, après plusieurs allocutions prononcées à cette occasion, parmi lesquelles, celles du directeur de la société Total E&P Congo, Pierre Jessua, et de la présidente de la FCRM, Francine Ntoumi.

Pierre Jessua a rappelé les différentes activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat avec la FCRM.

Selon lui, sa société a contribué au financement des activités axées sur la formation des étudiants de l'Université Marien-Ngouabi dans la production des thèses de doctorat, renforcement des capacités des techniciens de laboratoire, renforcement des capacités des matériels de laboratoire de parasitologie de la Faculté des sciences de la santé et de laboratoire de biologie moléculaire du centre et bien d'autres.

D'après les organisations spécialisées, poursuit-il, les maladies infectieuses et parasitaires, qui existent au Congo et dans la sous-région, figurent parmi les principales causes de mortalité en Afrique. « La prise en charge médicale efficace nécessite, entre autres, la capacité de technicité récurrente d'équipement et du matériel adéquat de laboratoire », a-t-il dit.

Francine Ntoumi, pour sa part, explique que ce laboratoire consiste à donner un appui synergique aux laboratoires publics existants. Elle a rappelé que le gouvernement avait affecté le bâtiment à la fondation depuis 2015, dont la remise officielle avait été faite en 2017.

Le centre est composé de onze salles, dont une salle de réunions, deux bureaux pour les étudiants et chercheurs, un laboratoire pour impression 3D, une salle froide pour les congélateurs et réfrigérateurs, quatre laboratoires pour la recherche etc. Il est doté d'un équipement de dernière génération.

Rappelant le partenariat Afrique-Europe pour les essais cliniques, Francine Ntoumi, a souligné la mission de la fondation. Celle-ci contribue au développement de la recherche biomédicale répondant aux besoins de la population, en appliquant les standards internationaux tout en renforçant les collaborations au niveau national et international.

Notons que la cérémonie d'inauguration du centre de recherche sur les maladies infectieuses s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement.