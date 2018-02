Congo-Brazzaville: Ohada - Ernst et Young sensibilise au nouvel acte uniforme

S'agissant des impôts sur les sociétés, par exemple, la nouvelle loi confirme la non-déductibilité des sommes payées en espèces au-delà de cinq cent mille FCFA et des charges non payées dans les deux années, suivant leur comptabilisation.

Adopté le 26 janvier 2017, le Syscohada, en vigueur depuis, le 1er janvier dernier, constitue le nouveau référentiel comptable pour les Etats membres de l'Ohada. Il consacre le mariage et les modèles comptables francophone et anglo-saxon, à travers la mutation de la comptabilité générale vers la comptabilité financière.

Les directeurs administratifs et financiers, les contrôleurs financiers et de gestion, les chefs d'entreprises, ainsi que des professionnels de la comptabilité ont pris part à cette rencontre,.

Le cabinet comptable Ernest et Young a organisé, le 21 février à Brazzaville, un séminaire de sensibilisation au nouvel acte uniforme de l'Ohada relatif au droit comptable et à l'information financière.

