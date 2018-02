Congo-Brazzaville: Coopération - Les villes de Brazzaville et Reims vont approfondir leurs relations

Reçu le 21 février dans la capitale congolaise par le président Denis Sassou N'Guesso, le maire de Reims, Arnaud Robinet a annoncé le développement des liens de coopération, établis depuis 1961, avec la municipalité de Brazzaville.

« Nous avons parlé du présent et du futur que nous allons construire ensemble, notamment sur les thématiques. Nous allons accentuer et développer la coopération avec la mairie de Brazzaville dans les domaines tels que la santé, la culture, l'éducation », a-t-il déclaré.

Arnaud Robinet a émis le vœu de recevoir à Reims, le chef de l'Etat congolais et le maire de Brazzaville. Il a rappelé les liens historiques entre les deux villes qui ont participé à la seconde guerre mondiale, notamment pour Brazzaville, capitale de la France-libre entre 1940 et 1943, et Reims où était signée la capitulation nazie le 7 mai 1945.

« Je souhaite que l'on puisse échanger, dialoguer pour la compréhension entre nos deux peuples et renforcer l'amitié entre les villes de Reims et de Brazzaville, ainsi que l'amitié entre la France et le Congo », a indiqué Arnaud Robinet.

Le maire de Brazzaville, Christian Roger Okemba a, quant à lui, souhaité que la municipalité de Reims puisse apporter un appui technique au centre de santé Albert Léyono.