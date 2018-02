Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Le Centre d'appui à la pêche artisanale désormais opérationnel

L'amélioration de la chaîne de valeur des produits halieutiques est une préoccupation du gouvernement. Elle est inscrite dans les stratégies nationales de développement du secteur halieutique car le projet Pechval a pour but de développer les conditions de capture, les méthodes de la pêche, le débarquement du poisson, les conditions de vente pour le maintenir en état frais, ainsi que les conditions de transformation ciblées sur les conditions d'hygiène. L'inauguration officielle du Pechval intervient très prochainement en présence des autorités préfectorales et municipales.

Pour Gaston Okondza Ngassiki, l'objectif principal du centre est d'améliorer la chaîne de froid pour pouvoir offrir aux consommateurs un poisson de très bonne qualité. Ainsi, pour les pêcheurs, il y aura la fabrication de la glace sur place pour la protection immédiate des poissons en dépôt. Aussi a-t-il demandé aux membres des associations des pêcheurs de se remettre résolument au travail afin que le centre puisse atteindre les résultats escomptés et de sensibiliser, à leur tour, les autres pêcheurs et le public qu' il y a désormais un lieu idéal où l'on peut facilement s'approvisionner en poissons de bonne qualité. Et d'ajouter : « Autour du centre, plusieurs activités connexes verront le jour tels que les restaurants ».

Le directeur départemental de la Pêche et de l'Aquaculture, Gaston Okondza Ngassiki, l'a annoncé au cours d'un point de presse, le 17 février. Il avait à ses côtés Laurent Tchissambou, président de l'Association pour l'autopromotion des initiatives communautaires de pêche et des pêcheurs.

