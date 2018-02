Congo-Brazzaville: Assistance humanitaire - Une plateforme électronique pour la prise en charge des déplacés du Pool

La ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Antoinette Dinga-Dzondo, a procédé, le 21 février à Mindouli, en présence du représentant du PAM au Congo, Jean-Martin Bauer, au lancement officiel de la plateforme Scope en faveur des déplacés du Pool.

Dans le but de disposer des statistiques fiables et améliorer la qualité de l'assistance, le Programme alimentaire mondial (PAM) a décidé d'utiliser une nouvelle prouesse technologique dénommée Scope. Il s'agit, en effet, d'une plateforme électronique multifonctionnelle, utilisée déjà dans plusieurs pays, dont l'Irak, la Somalie et le Niger. Selon le PAM, le Scope est son système de gestion des données des bénéficiaires.

Plateforme numérique, puissante et flexible, cette méthode permet à cette agence onusienne de mieux connaître les personnes qu'elle dessert, afin de leur fournir une assistance plus personnalisée et plus utile.

« En effet, grâce à des cartes électroniques fournies par le PAM, les déplacés pourront choisir et acheter les denrées alimentaires de leurs choix dans les boutiques. C'est une nouvelle méthode rapide, sécurisée et fiable dans l'assistance alimentaire et humanitaire. Avec le Scope, le PAM va récolter plus d'informations sur les produits alimentaires achetés à l'aide de ces cartes et surtout mieux connaître leurs besoins », a expliqué Jean-Martin Bauer.

Cette plateforme comprend trois étapes : l'enregistrement des données des bénéficiaires dans Scope, en utilisant soit des sources d'identités existantes, soit par des nouveaux enregistrements ; la définition des prestations pour les bénéficiaires affiliés à l'opération d'urgence ; la configuration numérique d'un cycle de distribution. Ainsi, les instructions de paiement sont générées, afin que les transferts puissent être effectués via une carte individuelle. Pour le début de cette opération, environ dix-sept mille personnes sont concernées.

« Je remercie notre partenaire technique qui, depuis le début de la crise humanitaire, ne cesse de nous appuyer pour soutenir les populations déplacées. Nous sommes convaincus que l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, du 23 décembre 2017, permettra une avancée significative dans le retour à un climat de paix », s'est réjoui la ministre Antoinette Dinga-Dzondo, en présence des autorités locales de Mindouli.