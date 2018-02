Togo: TEOLIS est dans la place

Depuis le 07 Juin 2017, le groupe à forte valeur ajoutée dans l'économie numérique, ayant pour ambition de proposer un réseau internet fiable, rapide et économique, aussi bien pour le monde professionnel que le grand public, avec un service client de première qualité, TEOLIS est officiellement rentré dans le cercle des fournisseurs d'accès Internet du Togo.

Et pour se maintenir dans ce cercle, il devrait répondre à certaines exigences pour proposer des offres qui permettent d'avoir un accès internet facile, efficient et à coûts compétitifs durant les neuf mois qui suivent et qui s'achèvent en ce mois de Février 2018. On peut d'ores et déjà croire que c'est chose faite.

C'est en tout cas ce que l'on peut croire à la lecture ce mercredi d'un communiqué de presse rendu public par le groupe. Selon les premiers mots de ce document dont nous avons reçu copie, « la société TEOLIS prépare l'inauguration de son réseau haut-débit via une soirée spéciale de présentation ».

L'on indique également au passage que « la venue du réseau TEOLIS est une opportunité qui donne le choix aux consommateurs d'avoir davantage de Fournisseurs d'Accès Internet ». Ceci, étant donné que le principal objectif de ce groupe est de « promouvoir la qualité de service et la compétitivité des prix au profit des usagers.

Elle s'accompagne de cahiers des charges, avec de fortes obligations d'investissements et de couverture du territoire, ainsi que des exigences de qualité de service pour assurer une certaine performance des opérateurs ».

aussi, ajoute-t-on que cette « société 100% togolaise » a pour point fort, la mise « en avant du savoir faire local ce qui crée une proximité culturelle avec toutes les classes sociales du pays qui auront des offres adaptées selon le budget et le besoin disponible.

L'équipe est donc très à même de répondre aux attentes de leurs futurs consommateurs via des études pointues qui ont étés réalisées en amont » et que « l'ambition de porter le haut-débit sur toute l'étendue du territoire national est la promesse de TEOLIS envers les Togolais » et qu'enfin, « les dernières technologies FH/LTE plus que performantes est un argument de taille pour que promesse soit tenue ».

Le projet sera inauguré ce Jeudi 22 Février 2018