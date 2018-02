Madagascar: Médias publics - Verrouillage complet par les tenants du régime HVM

RNM et TVM servent d'arme de propagande pour le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara ».

L'article 11 de la Constitution stipule que « Tout individu a droit à l'information... La liberté d'information, quel qu'en soit le support, est un droit... Toute forme de censure est interdite ». Cette disposition constitutionnelle est complètement bafouée par le régime Rajaonarimampianina qui s'apparente plutôt comme « un régime à gouvernance très fermée ». Le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » favorise les secrets et les non dits. Aucune information notamment à propos des voyages à l'extérieur du président Hery Rajaonarimampianina et de son épouse Voahangy Rajaonarimampianina ne sort.

Par ailleurs, pour ses retours de voyages, le Chef de l'Etat ne fait aucune déclaration à la presse. Il est devenu un grand spécialiste du retour « en catimini » ou « par silence » (c'est selon). Et ce, contrairement au style de communication utilisé dans les autres pays « démocratiques » où la population et les contribuables sont systématiquement tenus au courant des tenants et aboutissants des déplacements présidentiels qui sont pourtant payés au frais de l'Etat. Pas plus tard que le week-end dernier, le Chef de l'Etat aurait été en voyage en France. Ici, le conditionnel est de rigueur car aucune communication et aucun communiqué officiel relatif à ce déplacement n'ont été publiés par le service en charge de la communication auprès de la Présidence de la République. Pourtant, des photos de Hery Rajaonarimampianina visitant le marché de Rungis, dans le département de Val-de-Marne ont fait le tour des réseaux sociaux hier, provoquant de nombreuses réactions de la part des facebookers. Quoiqu'il en soit, si les communicateurs du régime ont favorisé la transparence, les polémiques auraient pu être évitées.

Arme de propagande. Depuis le début de cette quatrième République, les Malgaches sont habitués à une « communication mutilée ». Les médias publics sont utilisés comme une arme de propagande pour le régime et du parti au pouvoir. En effet, RNM et TVM sont pratiquement verrouillées et monopolisées par le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara ». Chaque édition du journal, tant les « Voaovaom-paritra » que les informations nationales, se limite uniquement aux communications institutionnelles et aux infos concernant la Présidence, la Primature, le parti HVM, les ministères, les différentes institutions et les politiciens pro-régime.

Les inaugurations de « zava-bita » par le président Hery Rajaonarimampianina et/ou le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana, et les descentes sur le terrain du président national du parti HVM, Rivo Rakotovao, caractérisent généralement la Une du journal. De leur côté, les politiciens de l'opposition, en l'occurrence Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina, Hajo Andrianainarivelo et toutes les grandes figures de l'opposition sont interdits d'antenne au niveau des médias publics. Sans parler des coups bas et des manœuvres machiavéliques opérés pour tacler les adversaires politiques. Pour ne citer que ce qui s'est passé dimanche dernier du côté de Toliara où l'électricité a été coupée 15 minutes seulement après le début de la diffusion par TV Plus de l'émission spéciale du président de la Transition Andry Rajoelina. tout cas, cette communication à sens unique en dit long sur la campagne électorale à venir. Le Code électoral prévoit pourtant un partage équitable des temps de parole pour tous les candidats. Les dispositions constitutionnelles prévoient que les citoyens ont le droit d'être informés sur tout ce qui se passe au pays et sur tout ce qu'entreprennent les dirigeants, à propos de tous les aspects de la vie politique, économique et sociale. La Commission Electorale Nationale Indépendante devrait résoudre ce problème afin d'assurer l'égalité des chances pour tous les candidats.