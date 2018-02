Madagascar: Fi.mpi.dimy Fafi V - L'association célèbre la journée internationale de la langue maternelle

Naivo Nantsoina Raholdina et ses amis ont marqué le 21 février à Ankadindramamy.

Connu sur le plan politique mais « mpikabary » avant d'être un homme du peuple, Naivo Nantsoina Raholdina, avec la section culture de l'association Fi.mpi.dimy Fafi V a célébré hier, la journée internationale de la langue maternelle à la Villa Hanitriniala Ambohidahy Ankadindramamy. C'est lors de cette célébration que le « mpikabary » a souligné la nécessité de l'utilisation de la langue maternelle qui constitue l'un des piliers de développement d'un pays. « Les plus grands pays ont tous emprunté cette voie. Ils ont utilisé leur langue maternelle comme moyen pour avancer et faire avancer leur pays ». Pour ceux qui ont tendance à confondre, Raholdina a expliqué la différence entre la langue maternelle, nationale et officielle. « La langue maternelle est celle avec laquelle la mère communique avec son enfant depuis la naissance de ce dernier. Les langues officielles, par contre, sont généralement des langues utilisées par l'administration ou les écrits, alors que la ou les langues nationales sont des langues orales et véhiculaires ». Le numéro Un de l'association Fafi V suggère donc la mise en place d'une branche spéciale dédiée à l'utilisation de la langue maternelle dans les administrations publiques, afin de faciliter la compréhension et de simplifier la communication des Malgaches ainsi que la communication entre le public et le gouvernement.

Slogan. "Andrianiko ny teniko, ny an'ny hafa koa feheziko"/ « Ma langue, je la fais souveraine. Quant à celles d'autrui, je les maîtrise et les fais miennes ». Un dicton créé par Henri Rahaingoson, plus connu sous le nom de Di, devenu un état d'esprit du milieu littéraire national depuis maintenant près d'une vingtaine d'années. Un slogan auquel Raholdina n'adhère pas. « Cette façon de parler sous-entend simplement qu'on maîtrise les langues étrangères et pas la nôtre. Donc, à partir de maintenant, on adopte notre propre slogan 'Feheziko ny teniko, asandratro tsy afeniko ». C'est avec ce slogan que le Fi.mpi.dimy va entamer sa campagne de vulgarisation du « mpikabary » dans les 27 « fokontany » du Ve arrondissement.

Depuis plus de 20 ans. La Journée internationale de la langue maternelle, pour les non-initiés, est célébrée par l'Unesco depuis presque 20 ans maintenant avec pour objectif de préserver la diversité linguistique et de promouvoir l'éducation multilingue fondée sur la langue maternelle. La diversité linguistique est de plus en plus menacée à mesure que des langues disparaissent. Une langue disparait en moyenne toutes les deux semaines, emportant avec elle tout un patrimoine culturel et intellectuel. On constate cependant des progrès dans l'éducation multilingue fondée sur la langue maternelle. Son importance est de mieux en mieux comprise, en particulier pour les premières années de scolarité, et l'engagement pour son développement dans la vie publique. Cette année, l'Unesco commémore le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme qui stipule qu'aucune discrimination ne peut se baser sur la langue, et célèbre sa traduction dans plus de 500 langues.