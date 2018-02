Madagascar: Situation à l'Université de Mahajanga - Le Préfet au contrôle de l'information !

Même les plus jeunes sont intéressés part l'expo sur l'ONU qui se tient au Palais des Sports. Plus »

Dans ce sens, les habitants de la Région et ceux qui sont intéressés par les nouvelles relatives à l'Université de Mahajanga doivent rester sur leur faim jusqu'à ce que l'administrateur civil - en la personne du Préfet - décide (enfin) de couler les informations et de laisser les gens s'exprimer, tant que cela ne porte atteinte guère ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs.

Et pourtant, au nom de la liberté d'information, la liberté d'expression et la liberté d'opinion, prévues aux articles 10 et 11 de la Constitution, et bien évidemment au nom de cette démocratie sur laquelle est fondée la République de Madagascar, les informations ne doivent être soumises à aucune forme de censure ou de contrôle. C'est une pratique antique dans le pays. De surcroît, le plus aberrant dans la note du Préfet, c'est le fait que cette dernière s'applique jusqu'à nouvel ordre sur le territoire majungais.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.