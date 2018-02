Madagascar: Culture, art et environnement - « Nofy Maitso », la maison verte voit le jour

L'association « Tantsary », parmi les initiateurs de « Nofy maitso ».

Une maison où se mêlent culture, art et environnement! Bienvenu au « Nofy Maitso ». « Nofy Maitso » se veut être le rendez-vous des curieux et des amoureux de l'environnement, qui ont envie d'échanger, de créer et de se mobiliser ensemble en faveur du développement durable à travers l'art et la culture. Le 24 février, la maison ouvrira ses portes à Antaninandro en vue de cultiver l'idée de « penser verte » où « tout commence par un changement de mentalité ».

Initiative de plusieurs associations de jeunes, « Nofy Maitso » est une maison verte inter-associative Zéro Déchet dédiée entièrement à l'éducation au développement durable. Green N Kool, 2HY-Faire lien, Réseau Climat Océan Indien (RCOI) et « Tantsary » marchent ensemble pour la cause en mettant un zoom sur le partage et la valorisation des initiatives environnementales et culturelles portées par des jeunes à Madagascar et sur d'autres îles de l'Océan Indien.

Selon les initiateurs du projet, « l'idée est d'informer, inciter, former et éduquer la population locale à avoir "l'esprit vert" et à s'impliquer dans la durabilité, à promouvoir les activités vertes, à soutenir le développement de pratiques plus écologiques. » Peinture, photographie, dessin, illustration et « éco-food » rempliront la programmation en démontrant la réduction, la réutilisation et le recyclage au sens artistique du terme.