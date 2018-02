Madagascar: Le régime obligé de trouver des solutions

Même les plus jeunes sont intéressés part l'expo sur l'ONU qui se tient au Palais des Sports. Plus »

L'initiative n'a pas eu d'impact auprès de la population. On connaît la suite. La tentative de remobilisation de l'équipe gouvernementale à Mantasoa n'a pour le moment pas produit de résultats. La rentrée médiatique d'Andry Rajoelina, le week-end dernier, a rebattu les cartes de la politique malgache. Ce dernier a marqué un grand coup et ne compte pas en rester là.

Il avait, pense-t-il, réussi à neutraliser totalement Marc Ravalomanana qu'il n'a pas ménagé et qui n'a semblé avoir accepté toutes les brimades.. Il semble avoir pris au dépourvu le régime qui, dans l'urgence, a été obligé d'improviser. Personne n'a été dupe quand le chef de l'Etat a présenté son « Vina 2030 », deux jours avant le forum parisien de l'ancien président de la Transition. Le subterfuge n'a pas eu l'effet escompté et a été raillé sur les réseaux sociaux.

L'urgence de la situation force les stratèges du régime à trouver des solutions aux problèmes qui se sont accumulés depuis un certain temps. Le « Team building » de la semaine dernière a été, nous dit-on, mis à profit pour le faire. Le communiqué du conseil de gouvernement le mentionne. Il énumère toutes les questions qui préoccupent la population (vie chère, hausse du tarif de la Jirama, insécurité, etc... ), mais précise que, des réponses seront apportées ultérieurement et en temps voulu. L'ancien président de la Transition a réussi à ébranler la confiance d'un gouvernement qui pensait ne pas être inquiété.

L'équipe de l'actuel chef de l'Etat doit tout faire pour redorer l'image du régime. Il ne lui est plus possible d'observer cet attentisme qui a ruiné le peu de crédit qu'il avait encore auprès de la population.

