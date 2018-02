« Mon fils Djaha Jean. Merci pour toutes tes actions envers le Pdci-Rda. Repose en paix », écrit Henri Konan Bédié, président du Pdci-Rda dans le livre de condoléance.

C'est le 21 février, soit trois jours avant l'inhumation du député-maire de Grand-Lahou, Djaya Angbomi Jean que le président de son parti s'est rendu dans la famille du défunt à la Riviera pour s'incliner devant la chapelle ardente.

Il faut souligner que la cérémonie d'hommage du Pdci-Rda est prévue, ce vendredi 23 février 2018, à la maison du parti, à Abidjan-Cocody.

A l'occasion de la présentation des condoléances du patron du parti à la famille éplorée, N'Dri Yocoli conseiller chargé des affaires traditionnelles a indiqué dans des propos rapportés par Eustache Adiko, compagnon du défunt, « Le président Bédié ne pleure pas son fils. Il ne pleure pas son lieutenant. Il le magnifie ».

Hommage des compagnons de l'université

Ce même mercredi 21 février, faut-il le souligné, la génération 90 de l'Université de Cocody, tous ceux qui ont connu Djaya Jean ont organisé un « hommage national » à l'hôtel communal de Cocody pour témoigner leur affection à l'homme.

Il s'agit des « compagnons politiques élèves et étudiants au Meeci (Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire), à la Jus-Pdci (Jeunesse universitaire et scolaire du Pdci-Rda) du président Tiémoko Doumbia, à la Jes-Pdci (Jeunesse estudiantine et scolaire du Pdci-Rda) du président Albert Mabri Toikeuss, à la Jpdci-Rda du président Koné Mahamadou, à la Jpdci-Rda de notre promotionnaire et président Kouadio Konan Bertin (KKB) », rappelle Ange Dagaret Dassaud.

Poursuivant, ce compagnon de Djaya Jean écrit : « À l'université, pendant les moments de braises dans ce temple du savoir, de la connaissance et de l'apprenant, tu n'avais pas hésité à continuer ce que tu avais si bien appris au lycée auprès de notre généreux "père" et proviseur Kobena Brou Michel (KBM) et tu t'étais engagé aussitôt aux côtés de nos aînés Tiémoko Doumbia (Flash), Albert Mabri Toikeusse ( Fac Médecine) et Ahmed Bakayoko (Fac Médecine), et notre promotionnaire KKB (Flash), le détecteur de tous les brillants talents politiques étudiants de cette période. »

Outre la veillée hommage à l'hôtel communale, il faut ajouter que le même mercredi 21 février, les populations de Grand-Lahou ont rendu un hommage populaire à leur leader, au stade Henri Konan Bédié de la ville suivi d'une veillée religieuse celeste.

Décédé le 13 janvier 2018, à Abidjan, le député-maire de Grand-Lahou, Djaya Angbomi Jean sera inhumé, le 24 février 2018, à Gbédjenou, sous-préfecture de Bacanda.