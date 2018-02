Madagascar: Coupes d'Afrique - Fosa Juniors sourit, CNaPS Sport grimace !

Les deux porte-fanions malgaches aux coupes africaines ont connu des fortunes diverses hier à Mahajanga et en Ouganda.

Si le champion malgache se faisait éliminer par les Kenyans du KCCA au cours du préliminaire de la Ligue des champions sur le score de 1 à 0, un score nul et vierge devant les Kenyans de l'AFC Leopards, permettait au Fosa Juniors de se qualifier au premier tour de la Coupe de la Confédération contre les Mauriciens de l'ASPL.

Equipe plus défensive. Le Fosa Juniors a assuré sa qualification en tenant en échec l'AFC Leopards sur un score de 0 à 0, et à l'issue d'un match presque à oublier tant la manière n'y était pas. On attendait un Fosa Juniors capable de mettre en danger les Kenyans et on a eu droit à une équipe plus défensive au goût des Majungais bien habitués à plus d'allant de la part de leur club. C'était peut-être plus technique mais loin de l'AC Sotema de l'époque ou du Fortior Club de la Côte Ouest dont le jeu très offensif enflammait la foule.

Et logiquement la partie s'acheminait sur ce score nul et vierge. La sortie du buteur à l'aller Rado et remplacé par Elefoni montrait que Bob Kootwitj tenait à ce score de parité. L'essentiel en fait pour des Majungais qui auront intérêt à se montrer à l'avenir plus entreprenants même si les Mauriciens ne sont pas des foudres de guerre.

Comme Fosa a les moyens, il lui faut s'investir davantage pour espérer réaliser son rêve qui est de se qualifier pour les matches de groupe et recevoir les fameuses primes.

Fatalité. La CNaPS Sport a pour sa part, joué de malchance en dominant la rencontre contre les Ougandais du KCCA mais contre toute attente, ce sont les Ougandais qui ont marqué l'unique but de la rencontre sur un corner (64e mn).

Une élimination trop précoce pour une équipe à qui on avait pourtant promis monts et merveilles. Malheureusement, le déficit offensif en l'absence de Lucien Kassimo Forch, a pesé lourd dans la balance. On a d'ailleurs moins vu les débordements sur les ailes de Ronald et de Toby, les deux latéraux habituellement excellents dans leur rôle de faux ailier.

Comme Francis n'a pas montré grand-chose même en héritant d'une belle situation de un contre un devant le gardien ougandais, Tipe Randriambololona dut se résoudre à accepter la fatalité. Celle de se faire éliminer pour la seconde fois par une équipe ougandaise après son mésaventure avec le FC BFV (1- 0 ; 3-1) de 1993. Dur, dur...