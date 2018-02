Madagascar: Après le kidnapping de Nathan, Jean Marc Koumba engagé pour la sécurité de la famille Andriantsitohaina

L'ancien champion a accepté une nouvelle mission après plusieurs années sabbatiques.

Le germano-gabonais retrouve son ancien job de « bodyguard », mais cette fois-ci auprès d'un opérateur économique de la Capitale.

L'ancien champion du monde de Kick-boxing Jean Marc Koumba a posté le 19 février dernier sur le mur de son compte facebook un message où il publie que l'opérateur économique bien connu de la Capitale Naina Andriantsitohaina l'a sollicité pour assurer la sécurité de sa famille. « Merci pour la marque de confiance que me fait M. Naina Andriantsitohaina, l'un des plus grands hommes d'affaires malgaches, homme respectueux du pays, mais surtout ami de la famille et ami personnel. J'ai la lourde responsabilité d'assurer sa sécurité ainsi que celle de sa famille. Qui se souvient encore de l'odieux kidnapping, dont son fils fût la victime pendant les fêtes de Noël ! Je suis fier de contribuer, comme l'a demandé le président de la République aux citoyens et aux forces de l'ordre, à la lutte contre l'insécurité et les kidnappings et de faire partie du cercle d'étrangers travaillant et ayant travaillé dans ce secteur à Madagascar. Que Dieu m'aide et me protège durant mon travail et veille sur mes « clients » et sa famille. », souligne l'ancien garde du corps de Marc Ravalomanana.

Trois ans après. La famille de Naina Andriantsitohaina a fait appel au service de Jean Marc Koumba alors que ce dernier gérait avec sa femme son hôtel à Antsaha (Antsirabe). Cet « appel » intervient également trois ans après une dure épreuve subie par l'ancien champion du monde en Kick-boxing qui a été arrêté manu militari en octobre 2014 pour « avoir facilité le retour au pays de l'ancien président Marc Ravalomanana ». L'arrestation s'est déroulée dans sa résidence à Antsaha. « C'était dur, on est venu sans acte, sans convocation, sans mandat d'arrêt. Ils sont venus chez moi, ils m'ont pris, je dirais de force. Alors qu'on sait qu'on est innocent. », a-t-il raconté à sa sortie de prison deux mois après son arrestation. L'ancien garde du corps de Marc Ravalomanana a contesté son implication dans cette histoire de retour « clandestin » de son ancien « boss ». Sa femme a activement combattu à travers les réseaux sociaux pour obtenir sa libération. A rappeler que le germano-gabonais a assuré la sécurité de Marc Ravalomanana durant ses mandats à la tête du pays.

Kidnapping. Si Jean Marc Koumba a qualifié de « kidnapping » son arrestation en octobre 2014, il est actuellement appelé à une nouvelle fonction suite à un autre véritable kidnapping dont Nathan, un jeune lycéen de 14 ans et fils de Naina Andriantsitohaina, a été victime le 22 décembre 2018 du côté du Marais Masay. Reste à savoir si l'ancien champion du monde en Kick-boxing pourrait accomplir sa nouvelle mission face à la manière dont les kidnappeurs (armés jusqu'aux dents) procèdent ces derniers temps.