Madagascar: Ambassadeurs - Valse diplomatique à Iavoloha, hier

Journée chargée pour le Président Hery Rajaonarimampianina dans la matinée d'hier. En effet, quatre ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance en l'espace de quelques heures.

Le Président Hery Rajaonarimampianina a reçu les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de la Belgique, du Nigeria, de la Finlande et de la Tanzanie, hier, au Palais d'Etat d'Iavoloha. Valse diplomatique, au fait. Ainsi, quatre ambassadeurs nouvellement accrédités auprès de la République de Madagascar sont venus présenter successivement leurs lettres de créance au Chef de l'Etat, à Iavoloha. Il s'agit de Nicolas Nihon de Belgique, de Igbe Uyigue Oghogho du Nigeria, de Laura Magdaleena Torvinen de Finlande, et de Rajabu Omari Luhwavi de Tanzanie.

Belgique. A l'issue de leur entretien avec le chef de l'Etat, ils ont fait des déclarations.

L'ambassadeur du Royaume de Belgique a fait savoir que « nous avons parlé des perspectives de développement de la coopération entre la Belgique et Madagascar, sur le plan de la formation et des investissements. J'ai dit au Président que tout ce qui allait dans le sens des avantages, de la transparence et de la prévisibilité pour les investisseurs sont de bonnes choses, et cadrent avec la Vision Emergence 2030 pour faire décoller le pays ». L'ambassadeur Nicolas Nihon était conseiller à l'ambassade belge en Thaïlande, avant sa nomination à Madagascar.

Nigéria. Concernant l'ambassadeur du Nigéria, Igbe Uyigue Oghogho : « nous allons développer les relations entre les deux pays sur le domaine économique. Le Nigéria est un pays producteur de pétrole, mais également un pays minier. Nous souhaitons coopérer en matière de formation dans ces deux secteurs, et nous comptons également profiter de l'expérience agricole de Madagascar. » Avant sa nomination, l'ambassadeur Igbe Uyigue Oghogho était membre honoraire de l'Assemblée nationale du Nigéria.

Finlande. Quant à l'ambassadeur de Finlande, Laura Magdaleena Torvinen, « dans le cadre de la coopération pour le développement, nous allons accorder une importance particulière sur les énergies renouvelables. Etant membre de l'Union européenne, la Finlande est prête à inciter ses investisseurs à venir à Madagascar. Nous pensons également participer à l'observation des élections dans votre pays ». L'ambassadeur Laura Magdaleena Torvinen occupait auparavant un poste au sein de la chancellerie de son pays au Mozambique.

Tanzanie. L'ambassadeur de Tanzanie, Rajabu Omari Luwavi a terminé la présentation de lettres de créance en soulignant que « Nous sommes des pays voisins, liés par l'histoire et la géographie. Et il est tout à fait normal que nous travaillions ensemble. Outre l'agriculture et les nouvelles technologies, nous allons également axer notre coopération sur l'écotourisme » L'ambassadeur Rajabu Omari Luwavi est diplômé en Sciences politiques, et spécialiste dans la Formation en gestion du changement de comportement des communautés.