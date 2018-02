Madagascar: Pétanque - Jubilé de Razafimiakatra !

Même les plus jeunes sont intéressés part l'expo sur l'ONU qui se tient au Palais des Sports. Plus »

C'est donc ces 30 ans et plus qu'il entend célébrer ce week-end au clos du CBT avec très certainement de l'animation pour marquer le coup mais surtout un concours qu'il espère réussir auprès de ses nombreux amis.

Changeant de fusil d'épaule, il fonda en 1998 la première Commission Centrale des Arbitres tout en étant président de la ligue provinciale de Tananarive de 1998 à 2002. Il devint vice-président du CBT de 2008 à 2015, puis président d'honneur jusqu'en 2017. Et de 2001 jusqu'à ce jour, il fut le trésorier de la Fédération pour devenir depuis ces derniers temps, le responsable financier fédéral mais c'est du bonnet blanc et blanc bonnet car il continue d'aider la pétanque.

Après plus de 20 ans de bons et loyaux services pour la pétanque, Roger Razafimiakatra a enfin décidé de tenir un jubilé pour ce week-end à l'occasion d'un tournoi en triplettes Boss.

