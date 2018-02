Madagascar: Couverture santé universelle - Vatomandry, Faratsiho et Manandriana choisis comme districts pilotes

Les représentants du système des Nations-unies lors d'une conférence de presse organisée au Palais des Sports Mahamasina hier.

Des avancées significatives ont été observées dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle à Madagascar. Un principe qui entend améliorer le système de santé de la Grande-Île.

À l'instar de beaucoup de pays du Monde, Madagascar a souscrit à la couverture santé universelle. Une initiative qui a été adoptée en 2015 et qui marque la volonté de l'État Malagasy à bénéficier les populations des accès aux services de santé plus correctes et de qualité. Devant répondre aux besoins réels des populations cibles, mais surtout des réalités actuelles, la couverture santé universelle prend en compte six grands axes. Entre autres, protéger les individus et leur famille contre les risques financiers liés à l'accès aux services de santé, ou encore diminuer l'exposition de la population aux risques ayant une incidence sur la santé de la population et mobiliser les ressources financières pour la mise en œuvre de la Couverture Santé universelle.

Le projet constitue en lui-même des objectifs ambitieux, dont la phase d'essaie sera effectuée dans les districts de Vatomandry, Faratsiho et de Manandriana. Phase durant laquelle, le gouvernement Malagasy, ainsi que le système des Nations unies voudraient casser avec une certaine réalité correspondant au fait que «65% de la population la plus pauvre ne cherchent plus à se faire soigner en cas de maladie (Revue des DP 2014 et ENSOMD 2012)». Ce, en offrant des soins de qualité et en essayant de faciliter l'accès aux soins en questions.

Réalisations. La mise en œuvre progressive de la stratégie nationale sur la couverture santé universelle avance à grands pas. Outre, le choix des districts cibles de la phase pilote, les parties prenantes, ont pu définir également des paquets de soins (des soins de santé primaire) qui seront pris en charge par la caisse nationale de solidarité en santé (CNSS) des membres adhérents. La conception et la réalisation du manuel de procédures de la caisse nationale de solidarité en santé, font également partie des résultats obtenus lors de la première phase de mise en œuvre. Ladite phase qui a consisté à la réalisation des deux premiers axes du principe. Par ailleurs, la mise en œuvre de la couverture santé universelle s'expose à des défis de taille. Entre autres, la mise en place du dispositif d'assurance santé, composée par une caisse nationale de solidarité en santé (CNSS) et un fonds dédié (FD) au niveau national pour recueillir et affecter une partie des fonds à la caisse.