Madagascar-ONU - Une coopération axée sur trois résultats majeurs

Même les plus jeunes sont intéressés part l'expo sur l'ONU qui se tient au Palais des Sports.

Les relations entre Madagascar et le Système des Nations Unies sont au beau fixe. C'est ce qu'on peut retenir de l'exposition sur les réalisations en 2017, dans le cadre de la coopération entre les deux parties, qui se tient, hier et aujourd'hui au Palais des Sports. Ces coopérations tournent autour de trois résultats majeurs à atteindre. Il s'agit en premier lieu, de l'accès aux opportunités de revenus et d'emplois dans une dynamique d'un processus de développement inclusif. Il y a aussi la gouvernance apaisée, efficace et respectueuse des droits humains. Enfin, la coopération vise à promouvoir l'accès aux services sociaux de base comme l'éducation, la santé, la nutrition, l'eau, l'hygiène et l'assainissement pérennes et de qualité

Participation active

La cérémonie de vernissage de l'exposition a vu la présence de hautes autorités de l'Etat, des membres du corps diplomatique, des représentants du secteur privé et de la société civile, des partis politiques et du monde académique. Une occasion pour les invités de procéder à la visite de nombreux stands d'exposition, au cours de laquelle, il a été noté la participation active des partenaires nationaux, une innovation pour cette édition de l'exposition. Les échanges ont été ainsi plus vivants et interactifs. Il a été également noté une forte participation des jeunes et des étudiants auxquels l'après-midi du mercredi 21 février a été consacré.

UNDAF 2015 - 2019

La journée d'hier a été également marquée par la tenue de la réunion du Comité de pilotage conjoint en vue d'échanger sur la mise en œuvre du « Plan-cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement » (UNDAF 2015-2019) et de l'initiative « Unis dans l'action » (Delivering As One). Une réunion qui s'est conduite immédiatement après le vernissage de l'exposition, qui est à accès libre et se poursuit ce jour pour prendre fin demain. Après les étudiants, hier, l'exposition sera dédiée aujourd'hui à la société civile, tandis que la journée de demain sera consacrée au secteur privé.