Madagascar: Prévention de la peste - Activités WASH dans les hôpitaux et CSB

Des activités WASH (water, sanitation and hygiene) relatives à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, contribueront au renforcement de la lutte contre la peste au sein de l'hôpital Joseph Raseta Befelatanana (HJRB) et dans des centres de santé répartis dans les régions de Madagascar.

Une convention entre le ministère de la Santé publique et celui de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures, d'une part, et le PSI Madagascar et l'USAID, d'autre part, a été signée, le 20 février dernier à l'HJRB dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités. Celles-ci consistent en la reconduction des 67 hygiénistes qui ont travaillé dans les centres de tri et de traitement de la peste lors de la dernière épidémie de peste ; la formation des agents de santé et d'appui de 75 centres de santé en termes de WASH ainsi que la mise en place de nouveaux matériels de gestion des déchets dans 30 centres de santé de base de niveau 2 (CSB II). A signaler, dans ce cadre, la remise d'un lot de matériels de gestion de déchets hospitaliers au site d'incinération de l'HJRB, en marge de la cérémonie de signature de convention, avant-hier.

600 millions ariary. Selon les explications fournies par le représentant résident de PSI Madagascar, Pierre Loup Lesage, ce partenariat consiste à renforcer la prévention de la peste par l'amélioration de la gestion des déchets hospitaliers dans les CSB. A cet effet, les hôpitaux et CSB seront dotés des matériels de nettoyage pour faire face à la saison pesteuse jusqu'au mois d'avril et pour se préparer à la prochaine saison. Continuant sur cette lancée, des actions de mise en œuvre de l'approche S pour les 46 CSBII de la région Analamanga, sont prévues, ainsi que l'amélioration de l'environnement de travail du personnel de ces centres de santé ; la dotation de 100.000 bouteilles de produit de purification d'eau « Sur'Eau », de containers d'eau, d'équipements de protection individuelle, des matériels de pansement et de prélèvement des bubons, de matériels de gestion des ordures, etc... Le coût de cette série d'activités, incluant les séances de formation des formateurs, s'élève à 192.000 dollars, soit environ 600 millions d'ariary.