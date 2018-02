Madagascar: JIRAMA - Une nouvelle tarification pour les abonnés

Ce sera appliqué aux clients qui consomment entre 25 Kwh et 130 Kwh par mois.

L'Etat a déjà annoncé auparavant que la facture de l'électricité de la Jirama sera révisée à la hausse à compter du mois de janvier dernier. Il s'agit de la consommation durant le mois de décembre. Mais bon nombre des abonnés ont été stupéfaits de l'importance de cette hausse inattendue qui aurait des impacts assez conséquents sur leurs budgets familiaux. Face à cette situation, « une nouvelle tarification sera appliquée pour ces clients qui consomment entre 25 Kwh et 130 Kwh pour la première tranche. Une étude y afférente est déjà en cours », a annoncé le ministre de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures, Lantoniaina Rasoloelison.

Hausse de 22.000 Ariary. Pour les abonnés utilisant la catégorie de tarif 16, soit utilisant des appareils d'une puissance de plus de 3 Kilowatts, « un prix unique de 370 Ariary par Kwh est désormais appliqué. Il n'y a plus de tarif pour la première tranche et la deuxième tranche. Auparavant, le prix du Kilowattheure (Kwh) était de 205 Ariary pour la première tranche de 130 Kwh. Les abonnés ont pensé que, c'était la meilleure tarification pour eux mais certains d'entre eux se rendent compte maintenant qu'ils ne consomment même pas ces 130 Kwh. D'où, l'idée de la mise en place d'une nouvelle tarification pour ceux qui consomment entre 25 Kwh et 130 Kwh. En fait, le tarif 16 est vraiment dédié aux gros clients de la Jirama », a-t-il fait savoir. Cette mesure vise à réduire les impacts de la révision à la hausse du tarif de l'électricité, en vue de contribuer au redressement de cette société nationale de production d'eau et d'électricité. En moyenne, « les abonnés qui consomment environ 400 Kwh par mois ont connu une hausse de la facture à peu près 22.000 Ariary. Néanmoins, malgré ce réajustement de prix qui entre dans le cadre de la politique de redressement de la Jirama, cette société d'Etat continue encore à réaliser des ventes à perte », a-t-il enchaîné.

52% des clients. Qu'est ce qui est mieux alors, le tarif 14 ou le tarif 16 ? Le ministre de l'Energie Lantoniaina Rasoloelison a précisé que, cela dépend des appareils utilisés à usage domestique. « Si les clients utilisent des appareils de plus de 3 Kilowatts, ils ne peuvent plus s'abonner au tarif 14. Et même si leurs appareils sont d'une puissance totale de moins de 3 Kilowatts alors qu'ils consomment jusqu'à plus de 60 Kwh par mois, il leur est préférable de s'abonner au tarif 16 », selon toujours les explications. Par contre, « les abonnés qui utilisent des appareils de moins de 3 Kilowatts, soit le tarif 14, le prix du kilowattheure est maintenu à 141 Ariary pour la première tranche de 25 Kwh. Ils ne sont pas touchés par cette révision à la hausse du tarif de l'électricité. Cette frange d'abonnés représente 52% des clients de la Jirama. La hausse concerne l'excédent de la deuxième tranche », a conclu le ministre de tutelle.