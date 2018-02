Madagascar: Ambositra - Une personne morte assassinée à Alakamisy

Le 20 février dernier, vers 04h du matin, les riverains du quartier d'Alakamisy-Ambositra ont alerté la police de la présence d'une personne agressée.

Lors de son transport à l'hôpital, la victime a succombé de ses blessures. Les enquêtes menées par les hommes du commissaire divisionnaire Razafindravonona Joseph, chef de la brigade de la sécurité publique d'Ambositra, sur les tenants et les aboutissants de cette mort d'homme, ont permis de faire ressortir des éléments déterminants sur les origines de ce meurtre . La victime répondait au nom de « F... » 28 ans. Ce jours là, la victime serait accompagnée de plusieurs individus avec qui elle aurait consommé de l'alcool. Au cours de la consommation d'alcool, ces individus savaient qu'il avait sur lui une importante somme d'argent et qu'il fallait à tout prix s'en accaparer.

Un des individus avec la complicité des autres, lui assena un coup de couteau. La collaboration des gens de bonne volonté a abouti à l'arrestation en un temps record par la police de plusieurs individus. De source policière également, on a appris que l'un des malfaiteurs n'est autre qu'un récidiviste notoire dans des attaques à main armée et de kidnapping d'enfant à Fianarantsoa, enfant qui aurait dû être livré à Tanan mais le marché n'a pas été conclu. Par la suite, l'enfant a été retrouvé chez une femme à Ambositra, laquelle a été appréhendée pour complicité d'enlèvement et de séquestration de mineur.

Ces derniers temps, on enregistre dans l'Amoron'i Mania toutes sortes de délits et de crimes, autrefois inimaginables. Comme ces « dahalo » qui n'hésitent pas de prendre des personnes en otage en échanges de bovidés, de plus en plus rares.