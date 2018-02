Madagascar: Les travailleurs de l'ombre - Paul Four, une machine à fabriquer des champions

Paul Four est un icône du pentathlon mondial sauf aux yeux de Relaha Jean Claude qui ne lui reconnaît aucune qualité.

Il s'est investi totalement pour rendre plus compétitif le sport à Antsirabe en général, le cyclisme, la natation et le duathlon en particulier. Et de 2011 à 2016, il a dépensé pour les sportifs de la Ville d'Eaux, pas moins d'un demi-milliard de nos francs. Il, c'est Paul Four, est le médaillé de bronze du pentathlon lors des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles sous la bannière française.

C'est dire que Paul Four maîtrise le haut niveau et plus spécialement le cyclisme. C'est d'ailleurs lui qui a enfanté tous les grands noms du cyclisme d'Antsirabe pour ne citer Dama Miarantsoa qui a offert au camp malgache sa première médaille du cyclisme dans l'histoire des Jeux des Îles.

Travail d'équipe. Paul Four rappelait avec une fierté non feinte que, Dama à été aidé par un de ses protégés, en l'occurrence Hasina Rakotonirina dans l'obtention de cette médaille de bronze à la Réunion. Un travail d'équipe comme il l'avait inculqué à tous ses coureurs lors des entraînements qui les conduisaient jusqu'à Morondava. Preuve si besoin est que, Paul Four ne lésinait pas sur les moyens lorsqu'il s'agit de préparer au mieux sa troupe.

Et les faits d'armes de Paolo comme le tout Antsirabe l'appelle, ne s'arrête pas là puisqu' il a été aussi à l'origine de la 7e place du général de Hasina lors du Tour de Congo. Finir 7e sur 100 même au niveau africain c'est énorme, reconnaît-il avec cette satisfaction du devoir accompli.

Sur un autre chapitre, il a aussi préparé Roger Randrianambinina, le tireur de pousse-pousse, quand ce dernier ravissait la médaille de bronze du championnat d'Afrique du duathlon en Afrique du Sud.

Si on y ajoute les bons résultats des coureurs d'Antsirabe au cours des éditions successives du Tour de Mada dont la victoire de Hasina ou encore les coups d'éclat du petit Joharivelo, ce petit vendeur de charbon qui damnait le pion à l'armada étrangère lors d'une mémorable étape reliant Antsampanana à Moramanga, on ne peut que s'incliner sur le savoir-faire de Paul Four. Un Paul Four qui a disparu de la circulation au lendemain des Jeux des Îles de la Réunion.

Dopage. Et à la question de savoir pourquoi il s'est arrêté en si bon chemin, sa réponse fusa comme un éclair. « J'ai été contraint de me retirer car le président de la Fédération Malgache de cyclisme, Relaha Jean Claude, m'a menacé d'expulsion. » Une aberration de la part de celui qui accusait Paolo de doper ses coureurs.

« Si je dopais mes coureurs, cela se saurait aux Jeux des Îles de la Réunion ou au championnat d'Afrique de duathlon quand Dama et Roger montaient sur le podium« , explique-t- il avec beaucoup d'amertume. Et d'expliquer que, ses sportifs suivent un régime, tout ce qui est de plus normal avec des apports énergétiques comme le sirop multivitaminé vendu dans les grandes surfaces et c'est ce qui fait leur force par rapport à l'ensemble des sportifs malgaches qui sont plutôt malnutris. « Ce n'est pas du dopage et c'est ce qui rend cette interdiction inhumaine« , explique encore Paul Four en confiant que le plus grave est de voir le promoteur du Tour de Mada, Francis Ducreux, prendre pour de l'argent comptant tout ce que lui dit Relaha Jean Claude même quand il s' inventait au début du Tour l'existence du club VC Analamanga qui fut, jusqu'en 2015, un club fantôme.

« Cela me fait mal qu'on m'interdit d'exercer ma passion du vélo, alors que je le fais bénévolement et que j'y dépense tout mon argent« , avoue Paul Four qui a même été sollicité pour encadrer des cyclistes de Tana.

Comme le mal est fait, Paolo a peur que les résultats du cyclisme malgache ne prennent la courbe descendante. « Cela va être difficile même au Tour de Mada où ce n'est plus un secret pour personne que Relaha dirigeait les manœuvres à bord de la voiture ouvreuse au nez et à la barbe de Laurent Bezault, le responsable africain de l'union cycliste internationale« , explique encore Paul Four écœuré par cette nouvelle tournure lui privant d'aider ses amis cyclistes.