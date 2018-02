Madagascar: BFV-SG - Un pack dédié aux pharmaciens

La 27e édition du congrès de la fédération pharmaceutique de l'Océan Indien qui s'est tenue les 16 et 17 février 2018 au CCI Ivato, a connu un certain succès.

Il s'agit, rappelons-le, d'une initiative qui a regroupé les pharmaciens des îles de l'Océan Indien dont Maurice, La Réunion, Seychelles, Mayotte et Madagascar. L'objectif étant de favoriser la synergie entre toutes les parties prenantes dans le domaine pharmaceutique et dans les nouvelles offres pharmaceutiques de l'Océan Indien. Plus d'une trentaine d'exposants réunissant des groupes pharmaceutiques, les métiers de l'assurance santé ont répondu présent.

Partenaire de tous les secteurs économiques, la BFV-Société Générale a également répondu présent à ce congrès à travers sa nouvelle offre Pharmasoa spécialement pensée pour les pharmaciens et les professionnels de la santé. Il s'agit, explique un responsable de la banque, d'un Pack Power Pro qui regroupe 11 produits et services en un. L'offre est notamment caractérisée par son versement express à disposition, son terminal de paiement électronique pour les achats au comptant ou à crédit ou à location mensuelle sur deux ans.

L'offre permet en tout cas aux professionnels de la pharmacie de renforcer leur trésorerie avec le découvert, ou encore de renforcer leur stock avec le crédit de trésorerie amortissable et enfin une possibilité d'investissements avec le prêt à moyen terme Auto/Immo. Outre la gratuité sur une certaine période, le Pack Power Pro a l'avantage de permettre aux professionnels d'obtenir 25% de réduction pour les crédits de trésorerie et le prêt à moyen terme, avec des services adaptés aux nouveaux modes de travail des professionnels de la Pharmacie et de la santé auprès de conseillers-clientèles dédiés.