Madagascar: Is'art galerie - Le roots/reggae à la Mafonja au goût du jour

Se faisant discret, Mafonja privilégie les soirées plus intimistes. Vendredi, le musicien montera sur les planches du comptoir des artistes. Un show unique, un moment de partage et de rencontre.

Mafonja promet une soirée de découverte et de redécouverte à travers son engagement lyrique et musical. L'intimité et l'échange entre l'artiste et le public sera à son comble lors de cette prestation qui vous est proposée et grâce aussi à l'atmosphère qui se dégage de l'Is'art galerie à Ampasanimalo.

Originaire d'Antsirabe, connu sur la scène musicale locale depuis des années, Mafonja se fait un nom dans le style reggae roots. Sa participation dans le festival Libertalia music record a été un tournant décisif dans ca carrière artistique. Champion dans la catégorie musique moderne du concours scène d'Afrique 2016, après sa performance remarquable à Fianarantsoa, il a présenté « Ho an'i Gasikara ». Plus tard, son opus baptisé « Angivy » voit le jour.

Mafonja est auteur, compositeur et interprète, découvre la guitare et la valiha, instrument traditionnel malgache, dans sa ville natale d'Antsirabe. Plus précisément dans le milieu du « hira gasy », mode d'expression artistique des hauts plateaux malgaches qui allie musique, danse et « kabary », un art oratoire transmis de générations en générations.

Ses débuts durant la vague « boys band » lui ont fait connaitre la notoriété. Du jour au lendemain, Il se lance en solo et change de registre, laissant ainsi les chansons en vogue de l'an 2000 pour du reggae et du roots. Au fil du temps, le musicien acquiert une maturité artistique avec un duo piano / voix qui l'a emmené en tournée avec Silo, pianiste de renom. En attendant un autre album, place à la musique et à la bonne ambiance.