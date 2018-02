Ile Maurice: Environnement - La Beach Authority poursuit avec la distribution de sacs poubelles

communiqué de presse

La distribution de sacs poubelles aux usagers de plages se poursuit. A ce jour, environ 10 000 sacs ont été distribués sur les plages du pays. Des campagnes de communication ont aussi été mises en place en vue de réaliser une éducation à l'environnement et au développement durable.

Cette initiative de la Beach Authority sous l'égide du ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, de l'Environnement et du Développement durable vise à sensibiliser la population sur les conséquences de leurs actes et les inciter à jeter leurs détritus à la poubelle diminuant ainsi le nombre de déchets sur les plages.

En effet, depuis ces dernières années, vu le nombre grandissant de touristes et des membres du public qui fréquentent les plages, le volume de déchets sur les plages publiques était en hausse. Selon le directeur de la Beach Authority, Dr Dhuneeroj Bissessur, ces déchets dérangent non seulement les touristes et les habitants d'un point de vue esthétique mais ces ordures peuvent également menacer l'environnement marin.

Il soutient que depuis les dernières années, plusieurs mesures innovantes et correctives ont été mises en place telles la distribution de sacs poubelles gratuitement, les campagnes de sensibilisation, la distribution de pamphlets, et le ramassage et la disposition des ordures tout le long de la journée. 'Grace à ces initiatives, les plages sont maintenant plus propres et le volume de déchets qui traînent sur les plages a considérablement diminué', précise-t-il.

En effet, la Beach Authority mène depuis 2017 des campagnes de sensibilisation sur les plages publiques à travers la distribution des pamphlets et des sacs poubelles en vue de conscientiser la population sur l'importance de garder les plages plus propres, plus vertes et plus sûres. Des campagnes sont aussi organisées par l'organisme pendant les festivités de Pâques, de l'Assomption, et de 'Ganga Snan', entre autres.

Les Beach Enforcement Officers font le suivi des dispositions prises en vue de garder les plages propres. Ces mesures sont : nettoyage quotidien des plages publiques par les entreprises de collecte des ordures et les éboueurs du ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, de l'Environnement et du Développement durable ; et le vidage des poubelles le long de la journée.