Tunisie: Une cérémonie en l'honneur du cru de 2017

L'agence Tunis Afrique Presse (TAP) organise le 21 mars prochain dans un hôtel de la capitale une cérémonie annuelle en l'honneur des meilleurs sportifs de l'année 2017 et des équipes et sélections nationales qui se sont distinguées au cours du même exercice.

Hommage aux paralympiques

Un hommage sera rendu à cette occasion aux sportifs lauréats du 6e référendum annuel de l'agence TAP (meilleurs sportif et sportive, meilleurs sportif et sportive paralympiques et meilleur footballeur) ainsi qu'à plusieurs personnalités, équipes et sélections nationales qui se sont illustrées à travers leurs performances et leurs initiatives lors de l'année 2017.

Ce rendez-vous sera une occasion de réunir toute la famille sportive et olympique en Tunisie parmi les dirigeants, les techniciens, les sportifs et les journalistes en vue de mettre en valeur les exploits sportifs réalisés au cours de l'année écoulée et récompenser les sportifs performants.

L'année 2017 a été marquée par les exploits réalisés par les sports collectifs, notamment après la qualification du onze national au Mondial 2018, et les sacres des équipes nationales de volley-ball et de basket-ball sur le plan continental.