Tunisie: Municipales - Concours de beauté

Autre exploit, autre découverte, dans ce bouillonnement, tout le monde et chacun se découvre une vocation de sauveur, prétend être l'élu. La personne qu'il faut là où il faut. Seulement voilà, la course effrénée aux candidatures aux municipales est venue remettre chacun à sa place, à la dimension qui est la sienne. Cette course prend, en effet, l'air d'une guerre de positionnement. Et dans cette guerre, tous les coups sont permis, tous les travestissements possibles aussi. Le mouvement Ennahdha fait à cet égard très fort. Du grand art. Il ratisse large, peu importe les étiquettes, l'essentiel, le plus important, est qu'au soir du 6 mai, il sorte grand vainqueur. Les municipales, c'est la proximité avec les gens, avec leur quotidien. C'est une bataille essentielle qui ouvre grande la voie à d'autres batailles, d'autres échéances électorales, la présidentielle en tête.

Le mouvement Ennahdha part à la chasse aux « indépendants », paraît-il. Il n'y a pas de quoi s'en offusquer. La fin justifie les moyens. Et puis les candidats indépendants ont tout de même cette liberté de choisir de n'être plus indépendants. Et puis, surtout, y a-t-il jamais eu, réellement, de candidats ou de personnes indépendantes ? A ne pas toutefois confondre avec les gens de principe. Ceux-là sont rares.

Petite précision : Nida Tounès fait, paraît-il, exactement la même chose. On y verra sans doute un peu plus clair au soir du 6 mai. Si, bien sûr, d'ici là tout se passe bien.

Reste l'essentiel. Les municipales s'organisent sous nos yeux comme des concours de beauté à l'ancienne : « Sois belle et tais-toi ». Or, même dans les concours de beauté à l'ancienne, les choses ont changé et on fait parler les candidates.

Quelle est la vision des candidats aux municipales, quel est leur projet face aux exigences et attentes des populations ? Comment faire pour que le lendemain des municipales soit le début d'un avenir meilleur et non le début d'une nouvelle ère de déceptions citoyennes et d'espoirs inassouvis ?

Pour beaucoup, hélas, ces questions restent plus que secondaires.