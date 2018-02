Tunisie: L'écriture documentaire dans la littérature et les arts

La troisième séance du programme aura lieu le lendemain sur le documentaire et le cinéma. Elle sera entamée par la projection du film «Cinéma documentaire, fragments d'une histoire, de Jean-Louis Comolli», suivi d'un débat avec les critiques de cinéma Alexia Roux et Saad Chakali. Ces derniers accompagnent la séance finale qui sera également marquée par une projection, celle du documentaire algérien «Atlal» de Djamel Kerkar, et dont ils animeront le débat.

L'après-midi de la même journée sera centré sur le documentaire et la photographie avec un atelier animé par Adèle Godefroy sur «La photographie pour penser le documentaire sans le documentable», suivi d'un deuxième atelier «Photographie et biographie», animé par Ahmed Jlassi.

Quant au programme des ateliers, il commence le jeudi 22 avec une table ronde sur «Documentaire et littérature», avec une intervention de Sihem Sidaoui sur «Pourquoi le documentaire aujourd'hui?», de Hazar Abbassi sur «L'écriture docu-fictionnelle», de Heikel Hazgui sur «Itinéraires ombrés dans l'histoire de la chanson tunisienne», et un entretien avec Françoise Coupat autour du contexte de l'adaptation théâtrale de «La chose publique» de Philippe Dujardin.

