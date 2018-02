Tunisie: Bizerte et Kairouan dans les starting-blocks

Intitulé « Indicateurs de performances pour une ville durable et intelligente », le projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec l'Union Internationale des Télécommunications, organisation de standardisation dans le domaine des télécoms, de renommée mondiale.

On assigne à ce projet l'objectif d'aider à mesurer le niveau d'intelligence et de durabilité de la ville de Bizerte et de déterminer le positionnement de la cité du Nord du pays par rapport à d'autres villes du monde engagées dans le processus de digitalisation de la gouvernance locale. Cette opération se fait en se référant à un indice global de développement des villes intelligentes durables, dont les indicateurs clés de performance sont en synergie avec les objectifs de développement durable des Nations unies (SDG UN).

Plus de 50 villes à travers le monde dont Valencia, Singapore, Dubai, et parmi lesquelles Bizerte et Kairouan ont été sélectionnées par l'UIT pour mener ce projet pilote. A travers ce projet, l'UIT vise à vérifier et contrôler l'applicabilité des KPIs dans toutes les villes et développer un indice global de développement des villes intelligentes durables, qui sera adopté comme standard visiblement en 2018.

Pour les férus de détails, il faut préciser que les dividendes espérés et attendus de ce projet sont multiples. Il s'agit d'augmenter la visibilité des villes tunisiennes à l'échelle internationale pour se doter d'une méthodologie standard et évaluer l'intelligence et leur durabilité. Enfin il s'agit également de fournir une vision globale sur la «Readiness de la ville de Bizerte» à s'embarquer dans ce domaine et aider les décideurs à définir les orientations stratégiques pour le développement des villes intelligentes.