Tunisie: Le fil de Kassou

Un fil d'Ariane qu'elle semble avoir retrouvé, elle nous le tend et l'on ne veut pas le perdre. De fil en aiguille, elle nous «autorise» (comme elle le note) à visiter son jardin secret. Des bouts de terres labourés, des petites plantes plantées ici et là dans un territoire a-frontières qu'elle a reconquis. Des réminiscences, des bribes de mémoires, des sensations qui débordent, à l'infini, de la toile et semblent ne pas vouloir s'arrêter. Elle nous autorise à voir un «être» féminin subjectif mais commun également, un corps intelligent, une nudité en dentelle, une essence qui baignent dans «un plasma émotionnel» diaphane... un tout abstrait dans lequel se dégage dans des apparitions le figuratif: des traits enchevêtrés, entremêlés (appliqués avec le stylo 3D) ou alors solitaires pour accoucher de ces multiples figures féminines. Le fil est tantôt improvisé, il dit la fragilité, il est tantôt précis (sans être «parfait») pour raconter la force et l'acuité.

Kassou nous prenant la main nous convie, au fil de ses nombreuses œuvres abordées en technique mixte et aux différents formats, à «déballer» (mentalement) ses boîtes transparentes, à Voir l'invisible, à Entendre ce féminin multiple, exponentiel qu'elle nous révèle mais qu'elle préserve, en même temps, dans une sorte d'emboîtement transparent... sa toile et son couvre-toile, comme elle le note (la toile est placée dans un caisson en plexiglas).

