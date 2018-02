Tunisie: Un plan d'affaires pour chaque projet

Face à une situation économique toujours fragile qui a rendu le chômage une problématique complexe à résoudre dans notre pays, il est devenu nécessaire de favoriser l'entrepreneuriat. Plusieurs jeunes ont fait le choix de se lancer dans la création et le développement de leurs propres entreprises, un défi pas facile à relever dans ce contexte économique. Pour réagir à ces défis, une action de développement professionnel est engagée. Il s'agit, en fait, d'un programme d'accélération de la création de projets.

Le projet Buildup Tunisia répond à une demande pressante des jeunes promoteurs tunisiens qui sollicitent de recevoir des services de développement et de soutien professionnels de qualité dans un environnement stimulant qui favorise l'entrepreneuriat des jeunes et soutient les petites et moyennes entreprises pourvoyeuses d'emplois.

Aucune expérience préalable

Le projet Buildup Tunisia couvrira un large éventail de compétences professionnelles adaptées aux jeunes de différents niveaux ayant une idée de projet mais aucune expérience préalable dans l'entrepreneuriat. Les services comprendront notamment la création de plans d'affaires, l'enregistrement d'entreprises, la consultation commerciale, la formation en marketing, la comptabilité de base, les compétences en gestion, les communications et l'accès au financement. Le projet englobe 4 sessions de formation, 2 séminaires et 1 phase d'accompagnement.

Dans le cadre de ses activités sociales, l'association ALJIL, en partenariat avec MEPI «The United States Middle East Partnership Initiative», lance officiellement le projet Buildup Tunisia. Buildup Tunisia a pour but d'aider 60 jeunes diplômés et porteurs de projets dans 4 gouvernorats : Sidi Bouzid, Nabeul, Le Kef et Sfax. Il cible des jeunes porteurs d'idées de projet âgés de 20 à 35 ans qui rêvent d'avoir une riche formation dans le but de créer leurs start-tup.

A la faveur de cette formation riche en thèmes, les jeunes porteurs d'idées de projet vont bénéficier d'un accompagnement et d'un encadrement de qualité pour réussir le lancement de leur projet et surtout assurer sa pérennité. Les jeunes issus des régions ciblées peuvent monter leur affaire dans leur région pour contribuer à dynamiser la vie socioéconomique et recruter d'autres jeunes, notamment parmi les diplômés de formation professionnelle ou de l'enseignement supérieur.