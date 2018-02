Tunisie: Les vertus de la maturité

Avoir 30 ans quand on a un long vécu, avec les progrès de la science du sport (médecine, nutrition, préparation athlétique), veut dire atteindre le summum de son art.

Un joueur trentenaire n'est pas un joueur en fin de carrière, c'est plutôt un joueur mature qui a atteint le cycle de la perfection.

Même si à cet âge, et surtout après une absence pour diverses raisons, le risque de se blesser et d'un arrêt prolongé (un trentenaire n'est pas un jeune de 20 ans qui peut récupérer vite), on ne devrait pas dire que ces Belaïd, Derbali ou Jemal sont finis.

Au contraire, en les voyant jouer, et dans un championnat aussi moyen et même faible, on n'a pas remarqué qu'ils éprouvent des difficultés à suivre le rythme. Ce préjugé d'un trentenaire terminé est quelque chose de faux.

Avoir à peine 30 ans veut peut-être dire arrêter de penser à une carrière en Europe, mais sûrement, avoir toutes les chances de bien évoluer dans le championnat national.

Ce n'est pas la fin de carrière, il y a encore 3 ou 4 saisons pleines à disputer, à condition de se conserver et de puiser dans son potentiel, pour gérer comme il faut sa carrière.

Aujourd'hui, dans le monde, la moyenne d'âge des champions de haut niveau tend à s'élever pour diverses raisons: le mental des grands sportifs leur permet de rester à l'apogée de leur talent, l'entretien qu'on leur accorde leur permet d'améliorer leurs aptitudes athlétiques, les investissements sur les stars justifient qu'on leur fait tout pour qu'ils restent au pic de la forme.

Déterminants

Revenons à Belaïd qui, à notre avis, a sorti un grand derby. Même s'il est resté à court de compétition, il a vite rebondi pour retrouver ses sensations de joueur-créateur. Ce n'est pas seulement cela, Belaïd et Zouheir Dhaouadi, qui lui aussi revient de loin, sont très utiles dans les vestiaires d'un CA en pleine transition douloureuse. Avoir 30 ans pour deux joueurs pareils à la technique raffinée veut dire atteindre le stade de joueurs clefs et meneurs de leurs équipiers. A l'EST, Sameh Derbali, qu'on a enterré il y a peu de temps, a prouvé qu'il n'a rien perdu de sa fraîcheur. Au contraire, on sent que le latéral droit «sang et or» a bien réussi ses deux apparitions contre l'ESS et le CA. Sa prestation a surpris même les plus optimistes de son retour. De même pour Ammar Jmel qui, malgré le poids des années, reste un joueur déterminant à l'Etoile. Tout ce beau monde a atteint 30 ans, ils commencent une nouvelle carrière, eux qui ont un grand vécu local et continental. Leur retour est plus qu'un renfort, c'est la concrétisation du changement du monde du football. Etre jeune c'est bien, mais être mature, conserver son potentiel athlétique et accumuler les expériences, permet, à un certain moment de sa carrière, de rebondir et de retrouver le cycle de performances.