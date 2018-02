Tunisie: Un réseau plein d'idées et d'action

L'écologique l'emporte !

Vouloir agir ainsi sous-tend un penchant vers une nouvelle donne écologique fondée sur l'écocitoyenneté comme valeur sûre de la démocratie locale. Cela s'incruste dans une autre dimension du développement durable garant du droit des générations futures à un milieu, où il fait bon vivre. L'enjeu de préserver l'écosystème naturel, eu égard aux effets, déjà ressentis du dérèglement du climat, demeure un choix irréversible.

D'où davantage d'écovigilance et de prévoyance. Demain se construit aujourd'hui, dit-on. Partant, le collectif associatif, étant en train de se faire une image visuelle (logo) propre à lui, est parvenu, en si peu de temps, à planifier un schéma directeur, en guise d'une feuille de route à respecter. Cette année s'annonce, pour lui, bien chargée dans plusieurs domaines environnementaux : gestion et revalorisation des déchets ménagers, plantation d'arbres, tourisme écologique, propreté, économie verte, communication et éducation sur la culture environnementale à l'école. S'y ajoutent des randonnées dans des zones forestières et un concours du meilleur produit journalistique.

Désormais, il compte, semble-t-il, s'attaquer au plus urgent. En priorité, l'Instance du développement durable et les droits des générations futures dont le projet de loi n'est pas encore adopté. L'initiative de « cinq casques », aux couleurs naturelles, se veut une sorte de spécialisation en mode de communication environnementale. Outre les régions, ce collectif aura tendance à gagner en rayonnement à l'étranger, et ce, dans le cadre d'un partenariat de voisinage, notamment avec le Maroc et l'Algérie.