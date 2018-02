Tunisie: Un objectif majeur - La transparence

En d'autres termes, une administration publique dont les hauts responsables ne piochent pas dans les caisses de l'Etat et préservent leur image de serviteurs du service public qui se contentent du salaire et des primes que leur procurent leurs postes.

Aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), on se mobilise pour faire adopter dans les plus brefs délais possibles le projet de loi sur la déclaration de patrimoine, tout en lui ajoutant un autre aspect. Il s'agit de la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts publics.

Pour revenir à l'application de la loi d'avril 1987, il est à préciser que l'affaire consistait en un formulaire qu'un ministre ou un PDG ou un gouverneur était dans l'obligation de remplir et de remettre au Premier ministère au moment de sa désignation et à la fin de sa mission.

Dans ce formulaire, le haut responsable fait part des biens mobiliers et immobiliers qu'il a à sa disposition quand il rejoint son nouveau poste et une deuxième fois quand il est mis fin à ses fonctions.

Il s'agit, donc, d'un simple formulaire administratif à remplir. Sauf que rares sont ceux parmi les hauts commis de l'Etat qui s'y astreignaient aux époques Bourguiba, Ben Ali et après la révolution pour la simple raison qu'il n'existait pas de contrôle ou de suivi des déclarations rédigées par les responsables en question, ce qui revient à dire qu'on ne peut pas savoir si un PDG ou un directeur central au sein d'un ministère n'a pas profité de son poste pour s'octroyer un bien quelconque auquel il n'a pas droit ou s'il a recouru à une astuce pour enregistrer au nom de sa femme (au foyer) ou l'un de ses petits-enfants encore écolier un appartement dans un quartier huppé ou un portefeuille d'actions dans une banque ou dans une entreprise cotée en Bourse.

Les députés ont décidé de changer l'appellation de la loi en y joignant «la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts dans le secteur public» et en élargissant au maximum les secteurs concernés. Ainsi, le deuxième article de la loi en question précise-t-il que désormais 32 types de fonctionnaires seront obligés de déclarer leur patrimoine au moment de leur prise de fonctions et aussi au moment de leur départ à la retraite ou ils sont chargés d'autres fonctions.

Et la nouveauté que propose le nouveau projet de loi dont l'examen article par article a été entamée, hier, par la commission parlementaire de législation générale est la suivante : outre les hautes fonctions, ceux qui sont chargés de responsabilité exécutive ou n'ayant pas beaucoup d'importance, comme un agent de douane, un greffier de justice, un agent de sécurité ou un agent de contrôle fiscal seront à l'avenir obligés de déclarer leur patrimoine et de prouver la provenance de leur richesse au cas où leurs biens mobiliers ou immobiliers connaîtraient une transformation qui attire l'attention des contrôleurs.

Une autre nouveauté : ceux qui refuseront de déclarer leur patrimoine seront sanctionnés. Ils risquent un à cinq ans de prison et une amende qui pourrait atteindre 20 mille dinars.