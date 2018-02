Tunisie: Conférences littéraires et rencontres poétiques

Parmi les activités programmées, figure un récital de poésie qui sera proposé le 11 mars avec la participation des poètes Mohamed Laâmari, Farida Saghrouni, Chérifa Badri, Abdessalem Chaibi et Zine El Abidine Bouteraa. La lecture des poèmes sera accompagnée par des intermèdes musicaux animés par Mohamed Aziz Houssni. Par ailleurs, une journée d'animation sous le signe «Les enfants de Sidi Bouzid lisent», encadrée par l'écrivaine et poète Maha Debech, sera proposée au profit des enfants de la région.

En marge de cette manifestation culturelle, plusieurs activités seront organisées, notamment des conférences littéraires, des rencontres poétiques et musicales en plus de la présentation des dernières publications littéraires ainsi qu'une exposition d'art plastique.

