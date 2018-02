Egypte: L'extraordinaire affaire judiciaire française derrière frère Tariq Ramadan!

Seul le temps nous dira avec la certitude ce qui est derrière l'extraordinaire affaire judiciaire française concernant notre coreligionnaire Tariq Ramadan. Le temps est avec Dieu, donc il est le meilleur juge.

En attendant, il est important pour nous de regarder tous les angles de ce problème et surtout, de prendre en compte que la justice humaine n'est pas parfaite car les hommes peuvent faire apparaître et disparaître les preuves. Celui qui peut manipuler les preuves, peut aussi orienter la justice, l'accélèrer ou même de retarder les procédures judiciaires. Sans oublier que ces gens peuvent faire et défaire leurs amis et ennemis.

Être accusé d'un viol n'est pas nouveau car il y a beaucoup des politiciens, producteurs, ... bref, des hommes connus qui ont été sous les projecteurs et sont entrain de subir les faits similaires. C'est qui est particulier et troublant dans le cas de notre frère est de lui enfermer précipitamment sans aucune visite familiale (selon sa propre femme) sous prétexte fallacieux qu'il va s'en fuir en refusant même qu'il reçoit de traitement sanitaire humain. Qu'il possède plus d'un Passport, nous dit-on, même s'il est élémentaire de dire que celui qui veut s'enfuir, cherchera rapidement à se trouver un moyen de transport plutôt qu'à se présenter devant ceux qui ont la charge d'une enquête lui concernant. Plus important, on n'a point besoin d'être juriste pour affirmer que toute personne accusée est supposée être innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée dans un procès juste et équitable. Qui parlera-il d'un «procès juste et équitable » lorsque la procédure a été bâclée depuis au début ignorant intentionnellement les éventuels alibis parce qu'on ne veut pas manquer une occasion rare de faire taire un ennemi à battre. Un ancien professeur nous disait que selon le ministre de propagande d'Hitler: «Ne te préoccupes pas la grandeur d'un mensonge car tu as juste besoin de le répéter incessamment ». En d'autres termes, plus on fait écho d'un mensonge, plus certains le croiront et au finish, il devient la vérité. Utiliser la justice pour détruire les politiciens comme le cas de M. Fillon ou pour faire taire des hommes comme frère Ramadan qui expriment les incohérences dans les valeurs que nous prétendons défendre est une honte judiciaire.

Dans un tel cas, le souhait de tout homme épris de la justice est de tout simplement clamer la vérité. Punir le coupable selon la loi et rétablir la victime ou les victimes dans leurs droits selon la même loi. Cette même loi a fixé les modalités procédurales pas à pas pour la manifestation de la vérité et si on bafoue les limites posées par les textes juridiques, on ne saura jamais qui est le vrai coupable et la vraie victime et on est ainsi en train d'utiliser «la justice » pour nos intérêts personnels en détruisant qui nous voulons et décorant qui nous voulons. Le moins qu'on puisse dire est, qu'un tel cas est une parodie judiciaire qui met à nu les vrais visages des gens qui savent se servir de la justice pour atteindre leurs intérêts personnels.

Notre frère Ramadan se relèvera car il fait partir des grands hommes qui croient en un monde meilleur qui n'exclut personne. Sa constance dénonciation de l'ambiguïté de la notion de la laïcité; l'hypocrisie et la stupidité dans ce qu'on appelle la liberté d'expression; et la position à sens unique de lois qui tendent à favoriser certains tout en marginalisant d'autres sont des débats intellectuels que notre société mondiale aura forcément besoin pour la paix et le vrai développement. Il marquera sans doute notre siècle et pourrait même émerger une autre alternative après que les capitalisme, socialisme, ... ont empiré les problèmes mondiaux en ne résolvant quasiment rien. Il est aussi parmi ceux qui croient que les débats religieux et intellectuels ont une parfaite corrélation.