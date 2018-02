Sénégal: "La philosophie du pèlerinage à la Mecque" au menu d'un Symposium, samedi

L'Association Ali Yacine pour le développement humain durable se veut "une plateforme de développement endogène qui implique l'esprit d'initiative, la compréhension, l'appréciation et la valorisation par chacun de son génie et le respect de la croyance de l'autre".

A la fin du Symposium, les organisateurs de la rencontre vont produire "un document solide, consistant en format papier, électronique et Cd qui sera multiplié et diffusé à travers le pays et le monde".

Il s'agit de "faire connaître à l'ensemble des musulmans les facettes cachées du Pèlerinage à La Mecque dans la consolidation des rapports sociaux, de la paix, la concorde et de l'émergence des pays musulmans", selon eux les organisateurs qui veulent ainsi "véhiculer les bonnes pratiques de l'Islam comme le Pèlerinage à la Mecque et sa philosophie, l'Enseignement du Saint Coran".

Selon les initiateurs, ce Symposium "permettra donc de rappeler aux musulmans du Sénégal et du monde que le pèlerinage, un des cinq piliers de l'Islam, qui consacre la circulation autour de la Kaaba, a pour but de montrer qu'il faut se rassembler autour de Dieu".

