Mauritanie: Communiqué du Conseil des Ministres du Jeudi 21 Février 2018

Conseiller chargé des Affaires Politiques et Sociales Ibrahima Cheikh Amadou Baidi Administrateur, précédemment Conseiller chargé des Affaires Economiques et du Développement Local/Tiris-Zemmour

Conseiller chargé des Affaires Economiques et du Développement LocalMahfoudh O/ Hademine O/ Bouh Administrateur, précédemment Conseiller chargé des Affaires Politiques et Sociales/Tiris-Zemmour

Conseiller chargé des Affaires Administratives et Juridiques Sidi Med O/ Med Abdallahi Administrateur, précédemment Conseiller chargé des Affaires Administratives et Juridiques/Hodh Charghi

Conseiller chargé des Affaires Politiques et Sociales Hamat Abou NiangAdministrateur, précédemment Conseiller chargé des Affaires Politiques et Sociales /Tagant

Conseiller chargé des Affaires Economiques et du Développement Local Sidi Med O/ Abderrhamane Administrateur Adjoint, précédemment Conseiller chargé des Affaires Economiques et du Développement Local/ Gorgol

Conseiller chargé des Affaires Politiques et Sociales El Moctar O/ Ahmed BabaAdministrateur, précédemment Conseiller chargé des Affaires Politiques et Sociales /Guidimakha

Conseiller chargé des Affaires Economiques et du Développement Local El Houssein O/ Hbibi Administrateur Adjoint, précédemment Conseiller chargé des Affaires Economiques et du Développement Local/ Guidimakha

Conseiller chargé des Affaires Politiques et Sociales Aliou Abderrhamane BâAdministrateur Adjoint, précédemment Conseiller chargé des Affaires Politiques et Sociales/ Hodh El Gharbi

Conseiller chargé des Affaires Economiques et du Développement Local Yahya Ould Banou O/ Med Lemine Administrateur Adjoint, précédemment Conseiller chargé des Affaires Economiques et du Développement Local/ Assaba

Conseiller chargé des Affaires Administratives et Juridiques Mohamed Vadel Touré Administrateur, précédemment Conseiller chargé des Affaires Administratives et Juridiques/ Assaba

Conseiller chargé des Affaires Administratives et Juridiques Nekhterou O/ Med Vadel Administrateur, précédemment Conseiller chargé des Affaires Administratives et Juridiques/ Gorgol

Conseiller chargé des Affaires Economiques et du Développement LocalMohamed O/ Jiddou Administrateur, précédemment Conseiller chargé des Affaires Economiques et du Développement Local/Tagant

Conseiller chargé des Affaires Administratives et Juridiques Med Mahmoud O/ Sidi Mohamed Administrateur, précédemment Conseiller chargé des Affaires Administratives et Juridiques/ Tiris-Zemmour

Conseiller chargé des Affaires Politiques et Sociales Ely O/ Med MbarekAdministrateur Adjoint, précédemment Conseiller chargé des Affaires Politiques et Sociales /Hodh Charghi

Conseiller chargé des Affaires Economiques et du Développement Local Adama Ardo Hacen Administrateur adjoint, précédemment Conseiller chargé des Affaires Economiques et du Développement Local/ Hodh Charghi

Conseiller chargé des Affaires Administratives et Juridiques Wone Mahmoud Amadou Administrateur Adjoint, précédemment Conseiller chargé des Affaires Administratives et Juridiques/Trarza

Conseiller chargé des Affaires Politiques et Sociales Med Abderrahmane O Ahmed Dada Administrateur Adjoint, précédemment Conseiller chargé des Affaires Politiques et Sociales /Assaba

Conseiller chargé des Affaires Economique et du développement Local, Med Salem O/ Isselmou Administrateur Adjoint, précédemment Conseiller chargé des Affaires Economiques et du Développement Local/Inchiri

Conseiller chargé des Affaires Administratives et Juridiques Guissé Abdoul Samba Administrateur, précédemment Conseiller chargé des Affaires Administratives et Juridiques/Inchiri

Le Conseil examiné et approuvé le Projet de loi organisant la profession d'ingénieur de génie civil et portant création l'Ordre Mauritanien des Ingénieurs de Génie Civil (OMIGEC).

