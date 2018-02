Cote d'Ivoire: Fondation Orange - Le village d'Anyama-Débarcadère doté d'infrastructures de base

Le coût de réalisation des infrastructures s'élève à plus de 100 millions de FCFA. Les populations d'Anyama-Débarcadère ont d'ailleurs reçu les clés en présence de plusieurs personnalités dont André Martin Kakou, Secrétaire de la Préfecture d'Abidjan représentant le préfet d'Abidjan et M Jospeh Pitta Directeur du comité de gestion de ladite Fondation.

Il s'agit d'une école avec 6 salles de classe (entièrement équipées, un bureau administratif, un magasin et 2 blocs de 3 latrines pour filles et garçons), d'un centre de santé équipé qui contribuera à l'amélioration de la qualité des soins et un forage pour un accès à l'eau potable et à une meilleure hygiène de vie.

Dans le cadre de son projet «Village de la Fondation Orange » qui consiste à implanter des infrastructures de bases dans des villages les plus enclavés en vue de favoriser l'éducation des jeunes et le développement local... , la Fondation Orange Côte d'Ivoire a inauguré samedi dernier son 23e projet village dans la localité d'Anyama-Débarcadère, un petit village situé au bord de la lagune Aghien dans la sous-préfecture de Brofodoumé.

