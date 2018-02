Après plusieurs années de léthargie, la Fédération sénégalaise des Sports Travaillistes (FSST) va donner un coup de fouet à ses activités à travers la finale corporative prévue ce samedi 24 février au stade Iba Mar Diop.

Ce match de football opposera le ministère de l'Enseignement, de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie et aura comme parrain le ministre des Sports, Matar Ba

La Fédération sénégalaise des Sports Travaillistes (FSST) a fait hier, mercredi, les derniers réglages dans l'organisation de la finale corporative qui oppose samedi prochain au stade Iba Mar Diop, le Ministère de l'Enseignement, de la recherche et de l'innovation fera face au Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie.

Cette rencontre parrainée par le ministre des Sports Matar Ba, marquera la reprise des activités de l'instance dirigeante des sports travaillistes après une léthargie.

«L'objectif du tournoi est de permettre aux agents de l'Etat de mieux se fraterniser, mais aussi profiter des bienfaits de la pratique sportive qui est facteur d'équilibre physique et morale.

Elle aide à accroitre les performances dans les lieux de travail», souligne Badara Ndiaye, un des organisateurs de cette manifestation. S'il relève les ressources financières limitées mises à leur disposition, les acteurs du sport travailliste comptent faire de cette finale une véritable réussite.

«Nous n'avons pas un budget qui a été mis à notre disposition mais les ministères avaient participé à hauteur de 350000 francs chacun. C'est cette somme-là qui nous a permis de louer des terrains, de payer les arbitres etc.», renseigne Badara Ndiaye.

Selon Tony Ndoye, président du la Fédération Sénégalaise des Sports Travaillistes, une touche nouvelle sera ainsi apportée à l'organisation de la finale.

« L'innovation de cette année c'est qu'après avoir fait le football, il y aura une randonnée fitness qui sera organisée pour l'amicale des femmes des ministères. Ce, pour intégrer la gente féminine», précise-t-il.

Le président de FSTT souhaite vivement que le Sénégal puisse organiser les premiers tournois des sports travaillistes.

«Lorsque l'Organisation du sport africain travailliste et amateur (OSTA) a retenu le Senegal pour organiser les premiers jeux africains des sports travaillistes, nous avons contacté le ministère des Sports qui nous demandé d'établir un cahier de charges.

Nous avons immédiatement contacté les états membres pour qu'ils nous envoient la liste de leur délégation et leur discipline.

Si au mois d'avril, on a des réponses, nous retournerons voir le ministre», soutientil. Avant la finale, proprement dite, le Ministère de la santé et de l'action sociale affrontera le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour le match de la 3ème place.