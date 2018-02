Sénégal: Me Mbaye Gueye au juge Lamotte - «Il faut arrêter de juger les avocats»

Ce qui s'est passé ici, c'est désolant mais ainsi va la vie». Parlant de Me Kamga, le bâtonnier ajoute, «Il a quitté son pays, traversé des kilomètres, il est loin d'être un monsieur... , Je souhaite que chaque acteur se sent bien dans ce procès et que le prévenu soit rassuré».

Nous avons une lourde responsabilité de faire régner l'ordre pour la crédibilité de ce que nous faisons et nous estimons que le plus important c'est de nous écouter. Nous sommes désolés pour ce qui s'est passé. Cela est désolant mais comprenez qu'il n'y a absolument rien du tout.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats, Me Mbaye Gueye a eu hier, une vive altercation avec le président du tribunal, le juge Malick Lamotte. L'incident est survenu à la suite des reproches adressés par le président du tribunal au bâtonnier Me Kamga.

