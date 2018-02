Sénégal: Présidentielle 2019 - Idy, «avocat» de Wade et détracteur du Macky

Idrissa Seck «avocat» de Me Wade ! En visite de courtoisie à Porokhane, en prélude du Gamou de ladite localité, l'ancien Premier ministre a accusé le chef de l'Etat, Macky Sall d'avoir endigué les chances pour l'ancien président, Abdoulaye Wade, d'être sollicité au niveau continental et international pour son expertise, à cause du traitement qu'il lui a réservé.

Drague du PDS ou bataille de positionnement via une bataille médiatique. En tout état de cause, le leader du parti Rewmi a pris la ferme résolution de croiser le fer avec le chef de l'Etat, Macky Sall et son régime.

En effet, en perspective de la Présidentielle de 2019, Idrissa Seck ne rate plus aucune occasion pour tirer à boulets rouges sur son adversaire politique, non moins ancien camarade de parti au Parti démocratique sénégalais (Pds).

En visite à Porokhane, en prélude du Gamou de ladite localité, Idrissa Seck a fait des accusations très sévères contre l'actuel chef de l'Etat, Macky Sall.

Invité, en fait, à se prononcer sur l'affaire de la caisse d'avance, Idrissa Seck a fustigé le traitement que réserve le chef de l'Etat à ses adversaires politiques, notamment avec les dossiers politico-judiciaires.

Il trouve «qu'un tel comportement, visant à détruire des leaders politiques, qui auraient pu servir le pays, servir le continent, ça c'est une démarche tout à fait inacceptable». Faisant dans les accusations, il estime qu'aujourd'hui que «le Sénégal et l'Afrique sont privés du talent diplomatique d'Abdoulaye Wade, de toute sa flamboyance».

Pour lui, ni l'Union africaine, ni la Cedeao, ni l'Uemoa, encore moins les Nations unies, ne font appel à l'ancien chef de l'Etat sénégalais. Sur les raisons de ce gâchis, il dira que cela est «du seul fait du traitement que lui réserve Macky Sall».

Très en verve contre lui, il trouvera que «c'est indigne» de sa part. Racontant une anecdote, il confie en poular qu'un vieux peulh lui a une fois confié «qu'un vrai chef doit porter deux noms : celui qui ne fait pas outrage (tognata, en poular) et celui qui ne se venge pas (yoftotako, en poular) et ne cherche pas à écraser les gens».

Il a, par ailleurs, fustigé les tournées nationales qu'effectue le président Macky Sall. Pour lui, les «dépenses qu'occasionnent ces déplacements, qui sont des déplacements folkloriques, sans absolument aucun intérêt, devraient être versés dans une caisse pour solutionner les nombreux problèmes auxquels il fait face».

Le Président du conseil départemental de Thiès estime qu'il y a mieux à faire au Sénégal. Par conséquent, «ce que j'attends de lui, c'est qu'il achète l'arachide des paysans», suggère-t-il.

Poursuivant sa diatribe contre Macky Sall, il dit attendre de lui «qu'il paie les bourses des étudiants et leurs frais de scolarité pour ceux d'entre eux, qui n'ont pas eu de place dans le public et qui ont été orientés des les institutions privées».

Enfonçant le clou, Idy dit espérer de son adversaire politique «qu'il respecte ses engagements vis-à-vis des enseignants». Ne s'en limitant pas, l'ancien Premier ministre dit qu'il souhaite de lui «qu'il veille sur la sécurité routière des sénégalais».

Pour lui, ce sont-là les «vrais sujets» et qu'il ne sert vraiment à rien de faire des tournées pour «répéter des promesses qu'on n'a pas respectées». Il reste ainsi convaincu que cela «ne relève pas d'un comportement d'un chef d'Etat».