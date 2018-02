Sénégal/Maroc: Préliminaires Coupe CAF- Mbour Petite Côte éliminé par la RS Berkane

La Renaissance sportive de Berkane du Maroc a freiné l'élan de Mbour Petite côte en l'éliminant hier, mercredi 21 février, lors de la manche retour du premier tour préliminaire de la coupe de la Confédération africaine de football.

Les Mbourois n'ont pas fait mieux qu'un match nul (1-1). Un résultat qui fait du coup l'affaire des visiteurs, victorieux à l'aller sur la marque de 2 à 1.

Mbour Petite côte ne poursuivra pas l'aventure africaine et le second tour des préliminaires de la coupe de la Caf. L'équipe de Mbouroise a été contrainte hier, mercredi 21 février au stade Caroline Faye, à un match nul par l'équipe marocaine de Rs Berkane (1-1).

Un match nul synonyme d'élimination pour une équipe qui avait besoin de s'imposer sur la plus petite des marques pour accéder au second tour.

Le but qualificatif des Marocains porte la griffe de l'excellent attaquant Rs Berkane et meilleur joueur du Chan 2018, Ayoub El Kaabi Il a trompé la vigilance du jeune gardien des Pélicans de Mbour, à la suite d'une perte de balle de la défense locale pour loger la balle dans les filets de Mpc (66ème).

Pourtant, ce sont les Locaux qui ont ouvert le score à la 44ème minute de jeu par Baba Sow qui a catapulté la balle dans la cage du portier marocain Abdelaali M'Hamdi suite à un corner transformé par Salim Mamadou Ndao. Mais, le réalisme des joueurs de la Rs Berkane est passé par là.

Ils ont fait preuve de professionnalisme et de maîtrise collective pour contenir et contrer les Pélicans de Mbour.

La partie, d'une manière générale, montre les limites de Mbour petite côte dans ses ambitions de jouer la haute compétition. Une conjugaison de facteurs concourt à cela. Le manque d'expériences a fini de faire tous ses effets.

Les Marocains éprouvés par la chaleur ont subi une première mi-temps infernale avant d'encaisser un but en fin de première mi-temps. La gestion de ce but ne se fera pas sans problèmes. Des changements opé- rés dans le milieu de terrain des mbourois ont favorisé les Marocains.

Il faut également relever que le troisième gardien qui a pris la place de Yakhoub Ndiaye, blessé à deux jours de la compétition aux entraînements, n'a pas réussi son baptême. Quant aux supporters, ils ont été au rendez-vous avec une animation de «Mbour force 1» sous les yeux d'un dispositif sécuritaire exceptionnel.

BADARA SARR COACH DE MBOUR PETITE COTE

"C'est le football. A 1 à 0, on devait passer. C'est de l'expérience qu'on a manquée. On a commis une série d'erreurs. En menant, le bloc d'équipe a joué très bas. C'est instinctif, ils ont voulu gérer le score. On ne s'attendait pas à cela en seconde période.

On avait demandé aux joueurs le contraire. La débauche d'énergie, le manque de fraicheur et de lucidité sont venus s'ajouter au fait que certains joueurs faisaient leur première sottie. Nos gardiens titulaires sont blessés et c'est le troisième portier qu'on a mis.

Sans compter que certains joueurs dans cette campagne n'avaient pas encore joué un match de championnat. Sur les changements opérés, Zilé André Tiéhidé était complètement épuisé et il n'avait pas joué le match aller. On a fait avec ce qu'on a. Le but encaissé vient d'une perte de balle. »

JOUAANI MOUNIR COACH DE RS BERKANE

«Je félicite mes hommes. C'est grâce à eux que nous avons obtenu cette qualification. Je les valorise. Ce n'était pas facile de ramener une qualification du Sénégal. On ne connaissait pas beaucoup l'adversaire, Mbour Petite côte. Le terrain était difficile.

C'est une pelouse synthétique de la première génération. Nous avons travaillé beaucoup sur les balles arrêtées pour préparer le match.

Nous avons encaissé un but sur balle arrêtée. Nous sommes revenus au score, un score piége. Je préfère un nul vierge car, à un partout, tout peut se jouer. On avait de la pression et beaucoup de pressions.

J'ai vu une cassette de Mbour Petite côte et les joueurs fêtaient déjà la qualification avant le match. Nos joueurs ont décidé de se qualifier à Mbour ». LE BURKINABE ISSOUFOU DAYO DE RS BERKANE «Je pense que cela a été un match très difficile.

On a préparé le match avec beaucoup de sérénité. Je connaissais déjà le Sénégal. Je savais qu'on n'allait pas avoir des problèmes. Le Sénégal est passé devant le Burkina Faso en Coupe d'Afrique. Pour ce match, chapeau à l'équipe de Mbour.

On est fier d'eux. Ils ont su gérer le match aller malgré le froid. Le but marqué par Mpc a été fatal et on s'est dit qu'on allait revenir.

Il y a ici un problème. Si c'est nous qui avions marqué en premier, Mpc ne reviendra pas au score, on n'encaisserait pas de but. On sait qu'il fallait gérer et que le climat n'était pas favorable »