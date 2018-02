Ile Maurice: Le directeur général de la Mauritius Broadcasting Corporation mis à l'amende

Deux activistes, Manu Mangar et Soorain Draunath Parbotteau, allèguent avoir été accostés par Jean Claude Barbier et Selvananden Mootoosamy, lorsqu'ils collaient des affiches à La-Tour-Koenig dans la nuit du 29 avril 2013, en marge du meeting du 1er mai. Une dispute a éclaté entre eux et les deux accusés auraient agressé les deux activistes.

Le directeur général de la Mauritius Broadcasting Corporation a été mis à l'amende car il a brillé par son absence en cour. Il s'y tenait le procès intenté à Jean-Claude Barbier et Selvananden Mootoosamy pour agression, chef d'accusation à laquelle ceux-ci plaident non coupables. Du coup, le procès a été renvoyé au 13 avril.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.