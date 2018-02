Congo-Brazzaville: Le Pavillon des Lettres d'Afrique - Le pôle jeunesse anime des atéliers éducatifs

Durant quatre jours, du 16 au 19 mars, le pôle jeunesse du Pavillon des Lettres d'Afrique offrira au public une grande scène dédiée aux enfants et aux adolescents.

L'annonce a été faite par Ossina Gomez, en charge de la programmation jeunesse, lors de la conférence de presse du 20 février dernier. Elle s'est félicitée de proposer sur l'Espace jeunesse et éducation, un lieu de rencontres dédié aux animations ludo-éducatives, des débats autour de thèmes comme « La scolarisation des filles » ; « La formation ». Seront également de la partie « Les Think tank » ; « La jeunesse connectée » et les startups.

L'esprit du contexte de la littérature jeunesse demeure. Celui du conte aura aussi sa place. Dans ce cadre, plusieurs artistes ont confirmé leur participation. Parmi eux, le Congolais Gabriel Kinsa, auteur du livre illustré Le Chant du papillon paru aux Editions la Doxa. Les nouveautés, ce sont les sessions de « Think tank », la place faite aux TIC et à l'éducation à l'environnement.

À propos du développement durable, le jeune public aura droit au programme Terre d'Ecole de Maria Maylin, inspiré de l'idée du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, qui élabora, dès les années 80, le programme « une école, un champ ». Dans son contenu, à la fois théorique et pratique, il a pour objet de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement, de les initier à la connaissance des productions vivrières locales et, à terme, de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du plus grand nombre.

Terre d'école a l'ambition originale d'apprendre la culture des plantes aux élèves en réintroduisant les connaissances ancestrales comme base pédagogique. La connaissance occidentale n'a pas vocation à se substituer aux savoirs africains, elle apportera un appoint aux traditions locales pour valoriser les savoirs ancestraux dans le respect de l'environnement.