Congo-Brazzaville: Musique - La chantre Belle Agniélé en concert à Makélékélé

Signé MCI Production que dirige Claude Isidore Miéré, cet événement connaîtra comme invitée d'honneur, la Sr Credo Malela Nkouka. Son producteur entend, dans le cadre des spectacles de proximité pour 2018, faire jouer l'artiste et son groupe dans tous les arrondissements de Brazzaville et dans certaines villes et localités du pays.

À travers ce concert, la population de Makélékélé découvrira l'album le Temps de L'Esprit Volume 2 "La grande grâce". C'est une vaste campagne de proximité que lance, à partir de ce 25 février, la chantre Belle Agniélé et son groupe. « Je vous invite à venir massivement célébrer la grande grâce dans la louange en glorifiant l'Éternel, ce dimanche 25 février, au cours de ce concert en plein-air au centre sportif de Makélékélé. Venez massivement, car notre Seigneur qui siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple sera au rendez-vous », a déclaré l'artiste.

Un concert de louange et d'adoration sera livré, le dimanche 25 février, par la sœur Belle Agniélé et son groupe le Rocher des Ages, en plein-air, au Centre sportif de Makélékélé dans le premier arrondissement de Brazzaville .

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.