Congo-Brazzaville: Ministère des Sports - L'OMS aidera le Congo à améliorer la médecine sportive

Fatoumata Binta Diallo a, par ailleurs, rappelé que le sport (activités physiques au sens large) constitue un moyen essentiel pour la lutte contre les maladies non transmissibles comme le cancer... Lesquelles maladies, dues notamment à la sédentarité et aux mauvaises habitudes alimentaires, prennent de l'ampleur au Congo.

« Ensemble nous allons revoir la mise en œuvre des politiques et stratégies, en médecine sportive définies par le Congo, afin de les adapter à un certain nombre de thématiques », a expliqué la représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Congo, Fatoumata Binta Diallo, au sortir de l'audience avec le ministre des Sports et de l'éducation physique, Hugues Ngouélondélé, le 22 février à Brazzaville. Il s'agira aussi de remettre en place la formation en médecine sportive. À ce propos, Fatoumata Binta Diallo estime que les médecins sportifs doivent de plus en plus se spécialiser pour mieux animer les centres médico-sportifs dont regorge le pays. « Les centres médico-sportifs doivent être dans les normes. Nous verrons dans quelle mesure nous pouvons appuyer ces structures », a-t-elle déclaré.

